疫情之下，一家医院的日与夜

疫情之下，大型公立医院如何守住疫情防控的“安全线”，更好守护患者救治的“生命线”？自今年3月1日上海本轮疫情发生以来，两个多月间，记者数次走进上海交通大学医学院附属瑞金医院，深入总院区、定点医院和其管理的多家方舱医院采访。

一次次走进疫情中的医院，最强烈的感受是——紧张而有序。无论是和病毒“短兵相接”的“遭遇战”，还是“大本营”“分战场”的“多线作战”；无论是方舱建设，还是救治危重症患者，我们看到，在国务院联防联控机制指导之下，一项项鲜明的规范和制度在这里铺开。

随着疫情形势的不断变化，承担的任务也在变化，但防疫抗疫与基本医疗并重的原则没有变，医疗服务的标准没有变，每个人都在全力以赴——从一家医院的坚守和作为，可以窥见上海战疫的一个侧面。

和病毒“遭遇”：“我们没有推脱过一位病人”

4月26日下午4点半，43岁的石阿姨在心外监护室医生的呼唤中睁开了眼睛，迎接她的是“修心术”后的新生。当天，瑞金医院副院长、心脏外科主任赵强教授团队为她成功实施了心脏二尖瓣替换术。

据介绍，这台手术属于限期手术，患者心脏里的细菌赘生物已达3厘米，且活动度较大，一旦发生脱落，可能导致大面积脑梗或其他重要脏器的梗塞，危及生命。“疫情期间来求医的，病情都特别危重，科室一直开足马力，应治尽治。”赵强说。

这一天，另一间手术室里，人称“妖刀”的瑞金医院普外科主任彭承宏教授，正在为胰腺癌中晚期患者实施“胰腺全切术+全胃切除术+门静脉切除重建术”。这只是彭承宏当天连续3台手术中的第一台。

中国工程院院士、瑞金医院院长宁光告诉记者，为切实解决市民就医困难，4月26日起，瑞金医院在闭环管理下全面恢复医疗业务。此轮疫情以来，瑞金医院门诊（含互联网门诊）43个诊疗科目始终正常开诊。“和病毒遭遇是难免的，自始至终，我们没有推脱过一位病人。”宁光说。

急诊不停，门诊全开——严峻疫情下，做到这点并非易事。这是一家三甲医院的担当，更离不开反复演练形成的一整套医疗总体方案。“不管什么样的情况，只要患者送进来，我们坚持简单的隔离、完全的救治。”瑞金医院副院长陈海涛说，“简单的隔离，就是给患者佩戴一个防护面屏。与此同时，救治有序进行。”

疫情期间，没有核酸结果的紧急手术，在瑞金医院进行了很多台。事实上，本轮疫情初期，瑞金医院门诊就有散发阳性患者就医。在整个疫情期间，瑞金医院从未关闭门诊，切实保障了基本医疗。

“严格的分区管理、楼宇管理和内部分级转运体系起了作用。”瑞金医院副院长沈柏用介绍，“我们将外来患者较多的门诊、急诊、发热门诊与相对固定患者的住院部进行分隔，实行相对分区的闭环管理，避免了可能发生的交叉感染。在急诊室外设置缓冲区，在住院部每个病区都设有过渡病房，在手术室设立专属手术室，确保既可以收治需要治疗的密接者和防控区就诊患者，又能保证整个主院区和病房的安全。”

多战场作战：方舱“尖兵连”，重症“守护者”

4月29日20时，瑞金医院总院区办公楼内灯火通明。全院的运管指挥中心就设在这里。墙上，一面鲜红的党旗和瑞金的红色队服一起，成为鲜明的瑞金标识。

大屏上，重症监护室、负压抢救室、方舱医院、肿瘤病区等各个“分战场”的情况实时呈现。依靠高效的指挥系统，瑞金医院承担起多线作战的艰巨任务。

相隔不远，院史馆的一间会议室里，围绕新冠肺炎危重症患者救治的专家会诊从当天下午4点半开始，仍在夜色中继续。

会诊由中华医学会呼吸病学分会主任委员、瑞金医院党委书记瞿介明主持，借助远程对话、床边会诊可视化系统，针对每位患者的情况，院级专家团队共同“望闻问切”。这样的会诊每天都在进行。

“自3月17日起，瑞金医院北部院区作为后备定点医院正式启动整体转换，包括原病房加床和门急诊区域方舱病房改造，两天就将收治容量从核定的800张床位迅速扩容至2000张床位，收治新冠肺炎轻症患者和无症状感染者。”瑞金医院副院长赵任介绍，“随着如世博展览馆、国展中心等万人级别的方舱陆续步入正轨，我们又快速完成‘再转型’——转变为收治轻型以上确诊病例，如10岁以下儿童、70岁以上老年人、急性发作期病患、有基础疾病病患等。”

重症医学科主任陈德昌一直驻守在瑞金医院北部院区。“在上海市级定点医院中，我们是收治较多危重症患者的医院之一，在切实降低死亡率方面做了一系列工作，建立起一套重症救治系统。”陈德昌介绍。

在方舱医院的建设运营中，瑞金医院同样派出了一支“尖兵连”。这段时间，作为上海市集中隔离点医疗救治组组长，瑞金医院副院长陈尔真有了个新头衔：“方舱拓荒队长”。

从3月中旬开始，上海迅速建造市区两级方舱医院。瑞金医院管理团队全程参与了嘉定体育馆、世博展览馆、新国际博览中心及国家会展中心(上海)等4家不同类型、不同规模的方舱医院建设。陈尔真领衔的团队走过了7个工作点，啃下了一个又一个“硬骨头”，尤其是8万人的超大型方舱建设。在方舱医院的规划、选址、设计、施工、医疗服务、生活保障及综合运行管理等各方面，都作出了探索。

4月30日，嘉荷新苑方舱医院关舱。这里是上海首个非医疗机构改建的市级方舱医院，也成为率先关闭的市级方舱医院。关舱前夜，透过大屏，记者看到，走道的椅子、门口的垃圾箱，每个角落都清清爽爽。“除了医护穿着‘大白’，这里的医疗细节没有变，服务标准没有走形，确保实现了同质化医疗和护理。”瑞金医院副院长邱力萍说。

医疗科研不停步：以科学和规范守护人民健康

进入5月，瑞金医院专家门诊和专病门诊全部恢复。瑞金医院医务处处长高卫益明显感觉到，线上线下的人流都多了起来，还有不少外地求医者的身影。

“五一”期间，瑞金医院门诊总量近3万人次，其中，门诊量最大的科室是高血压科、疼痛门诊、肾脏科、内分泌科、心血管内科、神经内科。互联网门诊接待6869人次，开具线上处方3846张。互联网义诊接待2100余人次。

5月17日，上海实现社会面清零首日，瑞金医院门诊大厅秩序井然，市民在导诊台、挂号等窗口有序排队。在居民代配药服务点，不时有社区志愿者带着几十张医保卡来咨询、挂号。为了方便病人，避免往返劳顿，瑞金医院放射、超声等诊断科室也全面启动，加强了人员配备，患者无须预约即可当天做CT和核磁共振、超声等检查。

高卫益告诉记者，当天，瑞金医院近2000名医护人员在各个岗位为病人服务。截至上午11点，瑞金医院门诊接诊3700余人，出诊专家70位，互联网预约700位。为保障急诊工作连续不间断，瑞金医院近日启用的急诊急救第二诊疗区特地配备了3间诊室、10间临时观察室和2间负压舱，确保各种疑难重症病人能够得到及时救治。

一个多月前，疫情形势严峻的时候，瑞金医院总机的咨询量激增，医院许多员工报名成为志愿者接线员。医院迅速将总机、话务座席扩容，增加电话运能，并重新录制总机语音录音，将门急诊咨询分机设置为快捷键转接的方式，提高转接效率。上海疫情之初，瑞金医院就陆续派出了数百人的队伍分赴高校、社区进行核酸采样和检测；当发现互联网门诊的药物配送困难时，瑞金300多位医务人员又主动报名成立志愿者服务队送药上门。“在特殊时期，我们每个人都希望架起医院和市民最快沟通的桥梁。”瑞金医院党委副书记俞郁萍说，“眼下，医务人员工作重心也将逐渐从抗疫战场回归基本医疗，满足人民医疗服务需求，全力做好人民健康保障。”

5月17日，瑞金医院手术室共完成72台手术。正在专家门诊出诊的瑞金医院副院长、淋巴瘤专家赵维莅说：“大家都很振奋。特别开心的是，一位此前从外地慕名而来的患者，之前在外院进行CAR-T治疗，病情得到部分缓解，上海疫情期间经过我们团队不懈努力终于获得了完全缓解，今天专程送来了感谢信。”

疫情期间，抗疫不懈怠，救治不停步，重大项目研发也没有丝毫松劲儿。继4月26日瑞金医院启动首台国产质子治疗示范装置180度旋转束治疗室首批受试者治疗后，这一精准治疗研究又有了新进展。“凡事预则立，不打无准备之仗。”宁光说，“我们要全力以赴在今年完成各项临床试验，让国产首台质子装置造福肿瘤患者群体。”

在瞿介明看来，从确保基本医疗持续运转，到防疫、抗疫救治高效进行，瑞金人的努力在于，一直以科学精神为指导，不断设计、演练、打磨、制定了一系列规范。根据疫情发展和实际工作，挑战自我、扩充内涵，为打赢大上海保卫战贡献力量。