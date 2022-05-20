全国母乳喂养宣传日：母乳喂养六大误区 新手妈妈别踩“坑”

5月20日，是全国母乳喂养宣传日。母乳含有满足宝宝需要的最天然的营养成分，是最适合宝宝的食物。母乳喂养可为婴儿提供免疫保护、预防过敏性疾病，母乳中的各种促进发育因子能够促进婴儿大脑细胞和智力的发育。但在母乳喂养的过程中，新手妈妈会遇到很多问题，产生各种困惑，还容易陷入误区。近日，人民网记者采访了天津市第一中心医院产科副主任李虹，为新手妈妈总结母乳喂养的常见误区，帮你防踩“坑”。

误区一：产后头几天奶水不够，需要给宝宝喂配方奶

刚出生的宝宝胃容量很小，大部分妈妈的奶量都可以满足宝宝需要。随着宝宝的频繁吸吮，母乳的分泌量会越来越多。如果担心宝宝饿肚子而过早喂配方奶，容易减少宝宝吸吮母乳的次数和时间，反而会导致母乳量不足。

误区二：妈妈吃的越好，奶水的营养越全面

母乳的质量的确与妈妈的营养状况有关，但并不代表妈妈必须每餐喝鱼汤、鸡汤，大鱼大肉。妈妈的饮食需要营养全面而均衡，不能吃太多高脂肪、高热量的食物，否则不但会导致妈妈体重直线上升，而且乳汁中的脂肪含量也会居高不下。宝宝长期吃这样的母乳，容易引起腹泻、消化不良，甚至导致超重。

误区三：妈妈感冒了不能喂奶

妈妈感冒了是可以继续喂奶的，只要不是病毒性感冒。但需要注意的是，在喂奶时妈妈需要戴上口罩，日常也要勤换衣服、做好手卫生。如果伴有发烧症状，建议暂停母乳喂养一至两天。停止喂养期间，妈妈要按时把乳汁吸出，避免发生乳腺炎。

误区四：奶水清淡就是没有营养

产后初期分泌的奶水虽然看起来清淡，但其中的营养元素十分完整，蕴含着丰富的蛋白质。同时由于脂肪含量较少，微量元素锌及其他免疫物质的含量也比看起来浓稠的奶水更为丰富。清淡的奶水对于宝宝来说更为珍贵，也更有利于宝宝消化吸收。

误区五：宝宝吃母乳排便次数就增多，应该换配方奶

宝宝一吃母乳就排便是正常现象。人在进食的时候，胃肠蠕动会明显加快，因此容易产生便意。母乳喂养的宝宝排便次数较多，大便呈黄色糊状且无臭味。有的宝宝每次吃奶都会排便，只要大便性状正常，宝宝生长发育正常，妈妈就不用担心，更不需要因此换成配方奶。

误区六：母乳喂养的宝宝没有吃配方奶的宝宝长得快

吃配方奶的宝宝确实比母乳喂养的宝宝体重增长快，但体重增长快不一定是好事，容易导致超重或肥胖。婴儿肥胖是一种不健康的表现，很可能造成终身肥胖，增加成年后患高血压、高血脂、高血糖的风险。母乳喂养的宝宝容易保持正常体重，生长发育状况良好，较少发生感染性疾病，过敏的概率也较低。

“母乳喂养能够给予孩子一生最好的开始。新手妈妈对于母乳喂养一定要有信心，不要过度焦虑，更不要被错误观念误导，遇到问题应及时向专业医生求助。”李虹提示。

（视频和海报制作：实习生李佳悦）

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