老年人新冠疫苗接种不要等——权威专家回应防疫热点

近期，全国疫情整体继续呈现下降态势，但有的地方本土传播尚未完全阻断，疫情防控形势依然严峻复杂。

老年群体接种新冠疫苗的必要性和紧迫性是什么？疫苗接种为何能降低重症甚至死亡风险？对于养老机构和长期居家的老年人而言，如何落实落细精准防护？北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强、中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆作出权威解答。

“从一些数据可以看出，老年人是感染重症的高风险人群，老年群体接种新冠疫苗的必要性和紧迫性非常明确。”王贵强说。

“老年人感染了新冠病毒之后，导致重症和死亡的比例在各个年龄段中最高。”王华庆说，对于老年人来说，一般感染病毒或者细菌后，自身免疫发生率增加，更容易出现炎症反应；老年人大多数都有基础性疾病，如果感染了病毒，也会导致原有疾病的症状更严重或更容易出现合并症。

“接种三针新冠疫苗能够有效预防老年人的重症和死亡。”王贵强说，从目前数据来看，老年人接种两针新冠病毒疫苗比年轻人接种两针产生的抗体性要低，接种三针后抗体水平才会快速提升，抗体水平高的情况下可以更好地保护老年人降低重症和死亡风险。

王华庆表示，从目前我国奥密克戎影响严重的地区监测可以看到，未接种疫苗和接种两剂次、接种三剂次之间的保护作用差别是非常明显的，接种两剂次和接种三剂次之间对于预防重症和死亡作用也有明显差别。

有关数据显示，在60岁以上人群中，未接种疫苗和仅接种一剂次疫苗者重症的发生率是接种两剂次、接种三剂次疫苗者重症发生率20倍以上。

专家提醒，疫苗接种对于预防重症效果明显，呼吁老年朋友及时接种疫苗。同时，各级政府要加强疫苗接种的协调和组织管理，对老年人采取各种“绿色通道”，包括上门接种、推广移动接种车等，保障老年人应接尽接。

此外，养老机构和长期居家的老年人是抗疫工作中的薄弱环节和关键一环。王贵强建议，要确保这些老年人尽快接种疫苗，强调基本防护，勤洗手、戴口罩，减少人群聚集，保持活动场所勤通风。而且老年人周围人群要做好个人防护，定期自我监测、核酸筛查，强化防控意识，避免家庭内部和养老院内部病毒传播。