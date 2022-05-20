专家呼吁：规范膀胱癌症诊治 提高患者生命质量

每年5月为膀胱癌关爱月。在今年的膀胱癌关爱月里，海南省人民医院泌尿外科主任康新立、海南省人民医院泌尿外科副主任王为服、海南省人民医院泌尿外科副主任王飞做客人民健康科普节目时提出，应提升全社会对膀胱癌的认知，协同落实预防、筛查、诊断、治疗、康复随访工作，规范膀胱癌症诊疗，提高患者的生命质量。

强化膀胱癌预防意识 早筛早诊前置健康关

“膀胱肿瘤的易患人群有两类：一类是有吸烟习惯的人群，吸烟量与患泌尿系统疾病的风险成正相关；一类是大量接触工业制品的人群，较易患膀胱癌。包含染发剂、橡胶、铝制品、化工、塑料等在内的工业制品，会产生芳香胺类的物质，由此导致尿液中产生致癌物，最终诱发膀胱癌。”王为服建议减少吸烟量，尽可能避免接触包含芳香胺类的化学制品，并通过大量饮水稀释滞留在膀胱里的致癌物质，再经排尿移出体内。

康新立强调，膀胱癌早期患者会出现排尿异常，重点表现是血尿。当出现间歇性、无痛性、肉眼可见的血尿时，就是身体发出膀胱癌的警报。王为服补充，血尿有可能是膀胱癌，也有可能不是，无论是哪一种都意味着泌尿系统出现了问题。血尿症状也有可能自行消失，但患者不能因此放松警惕，一定要及时到医院就诊。如果病情延误到晚期，由于肿瘤肿大堵到膀胱出口，会导致排尿困难，最终引起肾功能衰竭。因此如果发现症状一定及早接受正规诊治，防止病情恶化。

做好自己健康的第一责任人，不仅要增强预防意识，更需落实早筛早诊。王飞说：“如果45岁以上的男性出现了无痛性的肉眼血尿症状，80%的可能是膀胱癌。所以出现症状就要及时到医院就诊，首选检查方案为尿常规检查和泌尿系彩超。”尿常规检查是通过化验尿脱落细胞查明是否有癌细胞，泌尿系彩超是排查癌细胞在泌尿系统的扩散范围。王为服建议，也可以做磁共振检查，以便观察肿瘤是否侵犯到膀胱壁。如果通过上述筛查怀疑膀胱有肿物，可以用活检钳取样，送到病理科病例诊断，明确肿瘤的分级。”

科学诊疗规范手术 消除患者畏惧心理

如何科学规范诊疗，提高治疗效果，是患者特别关心的问题。王为服说，膀胱肿瘤主要分两类：浸润性膀胱肿瘤、表浅性膀胱肿瘤。表浅性膀胱肿瘤患者可采用经尿道膀胱肿瘤电切手术，切后还要膀胱内灌注化疗药物，这类药物不会被身体吸收，因此患者不必担心；浸润性膀胱肿瘤患者则需要根治性全膀胱切除。膀胱切掉后需要对患者进行尿道改道，目前主要采用回肠膀胱术、原位性膀胱术等方法。前者需要终身佩戴尿袋，后者是利用截肠做一个类似膀胱的球形储尿容器，并让它的井口和尿道衔接，达到患者能自己排尿的效果。

很多患者对切除膀胱心存顾虑，康新立劝导患者不要产生畏惧心理：“如今丰富的手术手段和进步的诊疗技术让膀胱癌患者能够被治愈，即便完全切掉膀胱，人工膀胱也可以像健康的膀胱一样运转。千万不要因为恐惧而不敢治疗，贻误病情。”

在经尿道膀胱肿瘤电切手术后不久，还会进行二次电切，很多患者对此不解。王为服解释，二次电切原因主要有两点：第一是有些肿瘤位置隐蔽或非常小而且不易察觉，导致初次电切不充分；第二是初切后的标本送病理检测后，检测结果只显示上皮层病症没有肌层病症，无法开展下一步病理分期工作，因此也需要二次电切。二次电切一般在初次电切后的二到六周内根据情况开展。尽管患者需要做两次手术，但二次电切有助于降低复发率和进展率，进而降低病死率。

康新立也同意二次电切是出于诊疗需要的手段，同时建议，无论是筛查还是手术都需要配合膀胱镜，且最好使用蓝光膀胱镜，因为蓝光膀胱镜更容易发现肿瘤隐患。王飞认为，对于扁平非乳头状肿瘤，就需要蓝光膀胱镜。这类膀胱镜属于以光活性为基础的光动力学诊疗技术，在蓝光的照射下，肿瘤病灶会发出红光，更便于肿瘤的识别、检出。

医患双向推动康复随访 共同构建膀胱癌防护墙

由于膀胱癌复发率高，做好患者的术后随访十分必要。康新立认为，随访工作有两个重点：一是时间要规律，二是意识上要高度重视。“随访是医患双方的工作，患者及家属也需要配合医生，建议患者每三个月或者每半年，一定要到医院来做尿常规、B超或者CT，了解疾病恢复情况”。对于膀胱癌晚期患者的随访，王飞认为需要多学科联合诊疗（MDT）团队协同参与，根据患者情况做具体的肿瘤分期评判，给出全面的随访方案。

助力推动我国膀胱癌防治一体化建设，要实现从大医院到基层医疗机构的联动。对于推动膀胱癌诊疗技术下沉基层医院，康新立建议做到规范化、标准化、普及化、个体化、一体化。“规范化是指诊疗过程，标准化是说诊疗手段，普及化是通过诊疗实践向公众、患者普及膀胱癌可治的观点，个体化强调病人实际的情况和医生的手术水平，一体化是要让‘防、筛、诊、疗、康’五个环节形成一体”。王为服则提议，在“防、筛、诊、疗、康”的基础上再加上网络化，提高问诊效率。王飞提示说，向基层医生、群众做好膀胱癌科普知识宣传十分必要。

同时，三位专家从生活层面给出了预防膀胱癌的五点建议：第一，不吸烟，多喝茶，适量喝咖啡；第二，要多吃蔬菜、水果，颜色鲜艳的蔬果防癌效果较好；第三，不要熬夜，保证充足、健康的睡眠；第四，频繁接触化工类产品的从业者需做好职业防护，建议将膀胱镜检查作为相关职业人群的常规体检项目；第五，有染发需求的人群要慎用染发剂，因为其中或包含芳香胺类致癌物质。