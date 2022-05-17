直播预告：中医经方治疗膜性肾病

肾脏疾病很少直接导致患者死亡的特点决定了大众对这类疾病关注度普遍不高，远不如心血管疾病、癌症等其他疾病。肾脏疾病的发病时间和病程发展贯穿于人的一生，各个年龄段的人群均可发病，此病发展至终末期，治疗以透析为主，花费极高，患者负担沉重。中医是如何理解、治疗肾脏疾病的？

5月18日15:00至16:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请到首都医科大学附属北京中医医院肾病科 刘宝利主任医师做客直播间，为大家详细讲解膜性肾病的中医经方疗法，千万不要错过。

专家介绍：

刘宝利，主任医师，教授，博士研究生导师、首都中青年名中医、第六批北京市级中医药专家学术经验指导老师、第五批全国中医临床优秀人才。

首都医科大学附属北京中医医院科研处处长、北京中医医院延庆医院执行院长、北京中西医结合学会肾脏病专委会副主任委员兼秘书长、中华中医药学会肾病专业委员会常委兼副秘书长、中国中医药信息学会肾病分会副会长、中国民族医药学会肾病分会副会长。

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