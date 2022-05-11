直播预告：呵护肾健康 打赢强肾“护”卫战

为提高公众对肾脏病的认知，强调慢性肾脏病（CKD）长期规范管理的重要性，以及科普医生、护士、患者及家属如何配合做好CKD科学管理的相关知识，5月12日19:00，“人民好医生”客户端将邀请四川大学华西医院肾脏科主任医师秦伟，宁波市第一医院主管护师、肾脏病管理中心主管医师应家佩作客直播间，就我国慢性肾脏病相关话题进行分享，欢迎届时收看。

专家介绍：

秦伟，四川大学华西医院肾脏科教授、主任医师，博士研究生导师，中华医学会四川省肾脏病分委会青年委员，四川省中西医结合协会肾脏病分会委员，中国协和医科大学博士，香港中文大学博士后。发表论文60余篇，其中SCI论文40余篇，多项自然科学基金，曾荣获国际肾脏病协会“青年肾脏病学者奖”。

应家佩，宁波市第一医院主管护师，浙江省首个慢性肾脏病管理中心专科护士，优秀教学老师。获得宁波市透析质控中心腹膜透析换液操作比赛一等奖，优秀论文奖等。主持院级课题一项，参与省市级课题多项。擅长各种肾脏疾病的护理及肾脏病营养管理。

如何收看：

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