有一种胖，叫“骨子里”的胖

人的健康由先天因素和后天因素共同决定，其中作为先天因素的遗传基因无法改变，在后天因素中，饮食扮演核心角色。

保守估计，至少有40%以上的疾病跟不合理饮食有关，其中有很多是主要疾病，比如体重的异常，包括超重肥胖、体重过低、营养不良等；还有一些常见慢性病，比如糖尿病、高脂血症、胃肠功能不适，甚至相当一部分恶性肿瘤都与不良饮食习惯有关。

学术界把我们日常生活中所说的慢性病称为“慢性非传染性疾病”，它们往往有一个长时间蓄积的过程，这一过程看不见、摸不着，因此容易被忽视。也有人把慢性病称为“生活方式病”，不良的生活方式产生的影响日积月累，最后发生质变。最初产生的一些身体机能紊乱，比如胃肠道等方面的一些功能性变化，经过饮食调控等生活方式的调理还可能恢复，但如果已经发生器质性改变，被诊断为慢性病，就只能延缓其进展，无法逆转。所以对于慢性病，我们希望以预防为主，其中合理的膳食结构非常重要。

很多人对饮食和慢性病之间的关系不了解或不在意，不知道特定饮食方式的健康风险，或是认为风险离自己很远，这些认知误区比单纯的缺乏营养更可怕。特别是对年轻人而言，因为有健康资本，更容易轻视合理膳食的重要性。其实一个在中老年发病的慢性病，源头可能在中青年甚至青少年时期。加上现在很多年轻人饮食比较随性，日常摄入的油脂、盐分、能量偏高，活动少，加之工作压力大，导致生活不规律，日积月累就会增加慢性病的发生风险。2021年的一项调查显示，我国35岁以下高血压患者已经超过7000万。可以看到，慢性病在年轻人中的发病率有明显增高趋势。

饮食的影响不仅具有长期性，有时还具有隐形性，这也是合理膳食容易被忽视的原因之一。很多人外观不一定胖，但是饮食不合理加上缺乏运动，造成骨子里胖。什么叫骨子里胖？就是身体构成不合理，肌肉蛋白构成比例太低，脂肪含量太高，像一个脂肪型的“小油壶”；还有的人体型不合理，四肢偏瘦但肚子大，脂肪集中在腹部，我们称之为向心性的脂肪堆积。腹型肥胖容易侵犯内脏，而脂肪在内脏器官过度沉积会提高脂肪肝、高血压、高脂血症、心脏病等疾病的发生风险。这些“隐性肥胖”容易长期意识不到，等意识到了，一些相关的疾病可能已经产生，因此更值得警惕。

饮食的影响这么大，在生活中，我们有没有什么信号可以监测自己的健康状态、调整饮食行为呢？有，最经济安全又有效的指标就是体重。现在大部分家庭都有体重计，有些体重计还可以测量体脂，定期称一称体重，有条件再测一测体脂，量一量腰围。如果短期内体重有比较大的增幅或减幅，比如一个月内体重变动超过3%~5%，或是三个月内变动超过10%，我们就应该反思一下最近的饮食和运动情况，做出相应的调整。我们也倡导有条件的情况下，每年或定期去医院体检，去临床营养科做全面的检查，同样有助于科学调整饮食，预防疾病。

饮食伴随人一生，越早建立合理膳食的意识和行动，收益越高，其中不仅包括健康方面的收益，也包括少跑医院节省的经济和时间成本，值得每个人重视。（本报记者陈童采访整理）