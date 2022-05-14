北京新增32例本土确诊病例、24例无症状感染者

中新网5月14日电 据北京卫健委网站消息，5月13日0时至24时，北京新增32例本土确诊病例(含1例5月12日诊断的无症状感染者转确诊病例)和24例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例和疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者。治愈出院39例。

确诊病例1、2、26至29：现住房山区阳城环路1号。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住房山区碧波园小区。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住房山区窦店产业园。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例5至12、21、22、23：现住海淀区福华鸿源酒店。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住海淀区安河公寓。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例14：现住丰台区芳星园。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住朝阳区南新园。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住朝阳区双龙南里。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住朝阳区垂杨柳北里。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例18：现住西城区新街口外大街6号院。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例19：现住西城区小酱坊胡同。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例20：现住西城区春风胡同。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例24：现住海淀区远洋风景。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住海淀区白堆子甲23号院。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例30：现住朝阳区驼房营南里。5月13日诊断为确诊病例。

确诊病例31：现住丰台区海户屯。5月13日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住朝阳区农光东里。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、17：现住海淀区福华鸿源酒店。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住海淀区永定路30号院。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住房山区大紫草坞村。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住房山区大董村。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住房山区石楼村。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住丰台区大灰厂村。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8至12：现住朝阳区周庄嘉园东里。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者13、14：现住海淀区安河公寓。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：现住海淀区时代之光。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者16：现住海淀区远洋风景。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者18：现住海淀区东平庄。5月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者19至24：现住房山区阳城环路1号。5月13日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。