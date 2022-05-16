出现胃疼、腹胀应提防感染幽门螺杆菌

今年的5月15日是国际家庭日，也是第八个全国无幽日。

《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》显示，目前我国幽门螺杆菌感染率仍达约50%。中国居民家庭幽门螺杆菌感染的防控和管理专家共识（2021）中明确“以家庭为单位防控幽门螺杆菌感染”是阻断幽门螺杆菌感染和传播的重要策略。

江苏省人民医院消化科主任张国新教授告诉科技日报记者，幽门螺杆菌是目前发现的唯一可以在胃内高胃酸浓度环境中生存的细菌，它通过自身生产特殊的尿素酶，释放氨类等一些碱性物质，中和胃酸，制造适合自己的生存环境。

2021年12月，美国卫生及公共服务部下属美国毒理研究所公布了第15版致癌物报告，幽门螺杆菌被列为明确致癌物。

“临床研究发现，大多数的十二指肠溃疡、胃溃疡与幽门螺杆菌感染有关，幽门螺杆菌感染会增加消化性溃疡的发生率。”张国新介绍，“幽门螺杆菌感染后主要影响胃内环境和胃壁结构，导致患者出现慢性胃炎、胃溃疡等疾病及胃痛、胃胀、恶心、反酸、消化不良等不适症状，对患者健康和生活都有影响。”

因此，感染者如果出现胃部疼痛、腹胀、频繁打嗝、食欲不振时，应该及时就医并接受正规的治疗。

积极进行幽门螺杆菌筛查和治疗是有效降低胃癌发生风险的重要措施和途径。虽然幽门螺杆菌感染有可能导致胃部癌变，但目前研究认为，从感染幽门螺杆菌到胃炎、胃溃疡再到胃癌，是一个慢性发展的过程，平均需要10年左右，但根治幽门螺杆菌感染，可以有效降低胃癌的发生风险。

张国新建议，幽门螺杆菌感染后，在治疗上有两种情况：对于无症状，或者正常生活不受影响的患者，无需过度治疗，需遵医嘱定期复查；对于已经出现症状，尤其检查出消化道溃疡，或者有消化道肿瘤家族史的患者，则需要接受标准的规范化治疗，不可擅自用药，也不建议私自中途中断治疗，以防增加幽门螺杆菌的耐药性，加大治疗难度。

专家介绍，幽门螺杆菌经口传播，所以平时要注意饮食卫生，少食生冷食物，如果食用要做好清洁消毒；注意日常餐具的清洁消毒；避免在卫生资格不过关的路边摊就餐等；免疫力低下的人群避免聚餐，或聚餐时选择分餐制或使用公筷；家长避免口嚼食物后再喂给孩子；注意调节情绪，避免过度紧张、焦虑、愤怒等情绪刺激。（记者 金凤 通讯员 叶峰 宫丹丹）