正确养护膝关节（中医养生）

中医认为，骨关节炎发病以肝肾亏虚、气血不足为根本，以外感风寒湿邪、气滞血瘀、外伤劳损为诱因。坚持正确养护膝关节，才能避免病情加重，提高生活质量。

适度运动。建议选择适度低强度户外运动，如游泳、羽毛球、八段锦等，还可配合下肢交替直腿抬高锻炼，每组15至20个，每日2至3组。坚持锻炼可改善血液循环，增强肌肉力量，减缓疼痛，增加关节稳定性。运动前后要充分热身，运动中做好保护措施，以避免关节扭伤。关节要节省着用，步行宜选择健身步道，日常莫久行久站。

科学爬楼。爬楼梯时要注意保护膝关节，上楼不着急，下楼可侧身迈步，这样能减缓关节软骨受力和扭伤，有条件时多乘电梯。有些人误认为多活动膝关节可磨掉骨刺，殊不知这样反而会加剧关节损害。

控制体重。超重者适当减轻体重可减轻关节负重，改善膝部疼痛，有助于恢复关节功能。想控制体重，除了适度运动还要控制饮食，适当增加蛋白质和钙的摄入。

防寒保暖。有些女性喜欢穿露膝服装，不重视膝关节保暖，易导致风寒湿邪侵入，阻遏经络运行，导致气血瘀滞。膝关节怕冷，建议天气寒冷时佩戴保暖护膝，穿着膝盖加厚的裤子，对膝关节有益。

穴位调理。可用拇指推按膝盖周围皮肤，再按揉鹤顶穴、内外膝眼、阳陵泉、阴陵泉、委中穴。每次15至20分钟，每日2次，可以起到温经通络、散寒止痛、行气活血的作用，对缓解膝关节疼痛有较好的效果。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 19 版）