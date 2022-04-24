上海新增阳性感染者总量仍处高位波动

新华社上海4月23日电（记者袁全、胡洁菲）记者从4月23日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，当前上海疫情形势依然严峻复杂，新增阳性感染者总量基数大、仍处于高位波动，总体在封控区、管控区、集中隔离点内发现。

据悉，22日增加幅度较大的区有：浦东新区（较前日增加约3000例）、松江区（较前日增加约2000例）、宝山区（较前日增加约1000例）、黄浦区（较前日增加约800例）、杨浦区（较前日增加约800例），原因与近期社区（特别是老旧小区共用卫生间和厨房等现象普遍存在）、建设工地、企业等聚集性疫情有关。

上海市卫生健康委表示，针对社区防控，封控区严格做到“区域封闭、足不出户”，管控区做到“人不出小区、严禁聚集”。针对聚集性疫情较为突出的企业、工地等，将进一步强化单位主体责任，落实封控措施，严格落实闭环管理，加强健康监测和人员筛查，做好厂区内的环境清洁消毒，督促员工做好个人防护。

截至4月22日24时，在上海定点医疗机构接受治疗的重型患者157例、危重型患者18例。

4月22日，上海新增本土死亡病例12例，平均年龄88.2岁，最大年龄99岁。12位患者均合并有严重的慢性多脏器疾病，包括支气管哮喘、呼吸功能衰竭、冠心病、心功能不全、心律失常、高血压、脑梗后遗症、阿尔茨海默症等。上述病例均未接种过新冠肺炎病毒疫苗。患者入院后，因原发基础疾病严重，病情进展迅速，经抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。