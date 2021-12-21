“2021-2022人民好医生推荐展示活动”启动

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会提供学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国创新实践案例总结大会在北京举行。会上举办了“2021-2022人民好医生推荐展示活动”启动仪式并为特聘专家颁发聘书。

2021-2022人民好医生推荐展示活动启动

“2021-2022人民好医生推荐展示活动”由人民网·人民健康主办，依托人民日报社旗下新媒体平台人民好医生客户端开展，旨在弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医者精神，通过挖掘在疾病预防治疗、医学科技发展、医学人才培养等方面发挥了重要作用且取得丰硕成果的中青年医生，鼓励他们不断创新，为所在领域单病种的疾病防治工作贡献力量，共同助力健康中国建设。

2021-2022人民好医生推荐展示活动专家聘书颁发仪式

目前，人民好医生推荐展示活动已经在影像技术、神经肿瘤、血液肿瘤、皮肤美容四个领域启动。下一步，活动计划在男科、精神心理、肺癌防治、眼科、结直肠癌、内分泌等多个领域陆续展开。人民好医生推荐展示活动现已开启线上线下报名通道，同时邀请学协会、全国公立医院同步推荐。经过主办方初选、专家委员会评议、网络公示等环节，最终将推选出“2021年人民好医生”并在平台进行展示。

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