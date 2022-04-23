上海制定“中医药救治专家共识” 努力降低老年患者重症率、病死率

记者22日获悉，在本轮疫情防控中，上海研究制定了《老年新型冠状病毒感染患者中医药救治工作专家共识》(下称“上海专家共识”)，并第一时间开展了专题培训工作。同时出台了《上海市新冠肺炎重症危重症必备中药目录》，要求各定点医院都能达到标准配备。

上海市卫健委副主任、市中医药局副局长胡鸿毅介绍，此次出台“上海专家共识”，使中医药全方位融入救治体系得以不断完善，既体现同质化、规范化要求，又富有中医辨证的灵活性，有助于形成随机而变、顺畅有序的中医药抗疫策略。据悉，自本轮上海的新冠肺炎疫情发生以来，此间中医医院和综合医院中医队伍积极参与定点医院、方舱医院中医药救治工作。目前，所有定点医院和方舱医院实现中医师队伍和中医药救治的覆盖。

据介绍，此前，在国家中医药管理局的指导下，上海先后制订了《上海市新型冠状病毒中医药诊疗专家共识(2022春季版)》《定点医院和隔离救治场所中药临床应用实施方案的通知》以及方舱医院中药应用规范要求。上海还制定了针对儿童患者的中医药应用、中医康复用药实施方案以及中医药对于重点人群的防疫干预方案。

本轮疫情发生以来，降低老年有基础疾病人群的转重症率成为定点医院医护关注的关键问题。上海市新冠肺炎医疗救治专家组成员、曙光医院张炜接受采访时表示，奥密克戎变异株对老年人群危害最大。老年人往往正气不足，脏腑虚损，气血失畅，基础疾病较多，感染疫疠邪气后病情容易迅速加重。他指出，此次“上海专家共识”，提出在祛邪同时，应注意保护正气；围绕“紧急对症救标”和“保护机体正气”两个方面，“上海专家共识”抓住主要症状和核心病机确定了中西医结合临床救治方案策略。

据介绍，“上海专家共识”强调了应特别重视急救中药注射剂的选用，拓宽给药途径，及时扭转危重趋势。张炜指出，该共识还有一个亮点，就是增列了针灸疗法，不仅适用性强，也是对传统中医急救疗法的有效延伸。

中国工程院院士张伯礼表示，对危重患者的一些症状，中医治疗有明显优势，用药立竿见影，扭转病势。比如：患者有阳虚症状、低血压，使用参附汤或独参汤后血压就开始回升。要先证而治，及早用药，降低重症率，降低病死率。他强调，要“一人一策”“一人一方”，甚至“一时一方”；在用药时机上应“早”“快”，在治疗策略上要体现“通”“清”“托”等关键要素，注重调节机体整体状态，及时扭转危重趋势。

采访中，记者了解到，为发挥好中医药在危重阶段“截断扭转”的重要作用，上海市中医药管理局创新组织模式，专门组织了市级中医专家组定期开展中医会诊“加强版”：每晚固定时间举行市、区定点医院危重病例会诊和讨论，每日统计危重症病例中医药救治情况，保证所有危重患者均能及时得到市级专家组的集体会诊。张伯礼院士、首都医科大学附属北京市中医医院院长刘清泉等专家亦欣然受邀，加入到每天的会诊和病例讨论中。这整体提升了各定点医院中医药救治的水平，更确保针对每一位疑难重症患者，中医辨证论治疗都能精准到位。

据悉，每天晚上7点，来自定点医院的医生都会在视频会议室里介绍其所主管病区的重症患者的情况，在线的一起听取介绍的不仅有张伯礼、刘清泉，还有多名上海市名中医、国家“岐黄学者”。高规格的学术专家团队为上海救治新冠危重症患者筑起强大后盾。

上海市公共卫生临床中心中医救治团队方面表示，每日会诊制对病情较重或者伴复杂基础疾病的病例进行逐个“过堂”分析，确保了中医全程参与新冠救治，真正做到中西医结合。该院有一例患者，已经气管插管，且高热持续不退，大便不通，在刘清泉的指导下，该院医护给予相关治疗，两日后患者热退，大便通畅，病情趋于稳定。

据了解，上海中医药大学附属龙华医院、曙光医院、岳阳中西医结合医院、上海市中医医院4大中医区域医联体牵头单位，还将联动各区中医单位，通过派出中医专家、开展场外视频巡诊、会诊等方式，持续加强对区定点医院和方舱医院的技术支撑。

据悉，在定点医院和方舱，中医非药物治疗手法被广泛采用。开展自我保健穴位按摩，适当练习太极拳、八段锦、易筋经等传统功法，也能帮助阳性感染者疏通气血、调节免疫，促进康复。

当下，上海交通大学医学院附属瑞金医院的中医科、伤科、针灸科、推拿科医生也奔赴抗疫一线。在魏氏伤科传人李飞跃、奚小冰教授指导下，伤科贾友冀、王强医生创编了《胜疫导引操》。据介绍，这套导引操共六式，分吐纳功、收功、插掌反背、放功、叉手虚托以及撑弓，能够舒肺理气，活血通络，舒缓紧张情绪，有利于减轻久坐久卧引起的颈腰背痛，适用于新冠病毒感染轻症及无症状患者，痊愈后也可作为日常防护锻炼。“传统功法简化之后，能帮助患者迅速动起来，只要跟着动就有好处，‘在意不在形’，只要坚持，经过一段时间的练习，就会越做越好。”中医科陈敬贤副主任医师表示。中医科主任郑岚介绍：“对于已感染的轻症及无症状患者来说，可以通过这些操练，帮助人体的正气逐步恢复，对疾病有更强的抵抗能力，对康复也很有好处。”(陈静)