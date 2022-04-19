小娃喂药难？是你方法不对

在门诊时，经常会遇到喂不进药的孩子，家长着急，孩子痛苦。宝宝生病本来家长就焦虑，如果他再不配合吃药，家长就更急得手忙脚乱了。其实，给宝宝喂药并不难，只要掌握正确的方法就可以轻松做到。

这些喂药操作 纯属坑娃

为了让宝宝愿意吃就碾碎或用牛奶、果汁喂药 像肠溶片等药物碾碎、掰开，会破坏药物的剂型设计，可能会让药物在短时间内大量释放，提前被吸收而导致不良反应，也无法完全发挥疗效。另外，牛奶、果汁中的一些成分可能会与药物产生反应，影响吸收和药效;在特殊情况下甚至可能形成结晶，会对宝宝造成伤害。

用奶瓶喂药 奶瓶喂药的行为很容易让宝宝对奶瓶产生抵触和反感。如果反复如此，甚至会让宝宝产生难以消除的厌奶行为。

这顿忘了吃，下顿加倍补 每种药都有它特定的服用次数和时间，即使某一顿忘了，也不能下顿“补回来”。若是药物剂量加倍，可能会导致宝宝药物中毒。

捏鼻子强硬灌药 宝宝软硬不吃，爸爸妈妈只好“武力”解决，捏鼻子硬灌。强硬的喂药方式很容易使药液呛入宝宝气管，引起呛咳，严重的甚至可导致吸入性肺炎的发生。

水温掌握不当 宝宝服药，水温以温凉为宜，不要觉得宝宝生病了就应该多喝“开水”。水温过高对孩子的身体反而无益，对于有些药品，还可能会破坏药物成分。

药剂类型多样 挑孩子易接受的

药物可以分为药水类、冲剂、片剂、滴剂、喷雾剂等多种类型，3岁以内的宝宝可以尽量避免选择片剂，应首选药水类制剂、泡腾片、干糖浆剂、冲剂或果味型咀嚼片，更便于宝宝吞咽。

给宝宝选择药物可以尽量选择适合宝宝口感的，如糖浆剂、含糖颗粒剂、咀嚼片或泡腾片等，避免太苦的药物让宝宝产生抵触情绪；也可选择方便使用的滴剂、喷雾剂等，使宝宝易于接受。

如果医生给开的药物是片剂，而宝宝又有吃药困难的情况，可以咨询医生是否有可替代的冲剂等药物，或者此种药物是否可以研磨成粉末喂给宝宝等。

给宝宝喂片剂的时候，一定要注意片剂的大小，避免卡住宝宝喉咙。

试试这些方法 让宝宝主动张嘴

想让宝宝张嘴，就要保持轻松愉快的氛围。可以拿些玩具，当宝宝的注意力移开后可趁机给他喂药。

如果药物没有明确要求宝宝在饭后服用，宝妈的喂药时机可选择在给宝宝喂奶2-3小时后。这时喂药能有效避免宝宝把药吐出来。此外，在喂药时应避开孩子舌头上的味蕾区，直接把药水从一侧嘴角放入舌根下。这样做不但方便药水吞咽，还能避免宝宝把药水吐出来。对于1岁以上的宝宝，还可以通过精神鼓励和绘本引导等方式，尝试让宝宝自己吃药。

此外，喂药的工具也有讲究。

用勺子 现在很多药液都是果味的，宝宝容易接受，这样的药可以直接用勺子喂。轻轻按住宝宝的下巴，让他张开嘴，然后把勺子放在宝宝的嘴唇上。抬起勺子，将药液倒入宝宝嘴里。

用吸管 对于年龄稍大一点的宝宝，要喂苦药时，可以用吸管喂。先将药倒入一个剂量杯里，让宝宝用吸管吸药。吸管可以稍微伸得靠里一些，接近舌头的后部，这个部位的味蕾少，宝宝则不会感到很苦。

用喂药器 如果吃的是中药或是需要加水稀释的药末等苦药，宝宝不易接受，可以用针管式喂药器喂宝宝吃。将合适的剂量吸进喂药器后，把针管头放在宝宝的嘴里，轻轻向前推活塞，把药送进宝宝嘴里。

用凝胶饮品 凝胶饮品适用于固体制剂，简单易操作，挤少许凝胶在勺子上，加上所需要吃的药，再用凝胶充分包裹，甜甜的口感宝宝不会尝到太多苦味。（王婧 吴珺 北京大学首钢医院）