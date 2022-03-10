詹启敏：加快科技成果转化 提高肿瘤防治成效

中国工程院院士、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏

人民网北京3月10日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈“生物技术助力癌症‘三早’ 推进健康中国行动”专场论坛近日在北京举行。在专场论坛上，中国工程院院士、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏提出，科技在肿瘤的防治过程中发挥重要作用，能有效降低患者死亡率，提高肿瘤的早诊、早治成效。

“很多肿瘤病人因身体出现不适症状到医院就诊，检查后被确诊为肿瘤中晚期，错过了最佳的治疗时间。”针对这一情况，詹启敏表示，肿瘤的早期症状不明显、不易察觉，要高度重视肿瘤的预防工作，关口前移，为肿瘤的早诊、早治提供时机。

谈及生物技术在肿瘤防治方面的发展应用时，詹启敏说，癌症的发展既有受遗传学因素的影响，也有环境学因素的作用。基因测序、分子生物学、蛋白质组学等一系列生物技术的发展，能为临床肿瘤的治疗提供有效的办法。他介绍，生物技术的发展让肿瘤的精准诊疗有了很大提高，以目前常用的靶向治疗、免疫治疗为例，这些治疗技术的发展为精准治疗提供了很好的技术手段，使医生能够更好地把握肿瘤在临床恶性表型发展和进程的情况。”

在推动精准医学的发展方面，各地提供了大力支持。詹启敏呼吁，要将科技成果惠及民生。一方面要提升科研人员对于成果转化的意识和主动性；另一方面要创造条件推动科技人员和企业的合作，将科研成果“搬”到医院和病房，从而充分应用到临床实践中。