购买保健食品要认准标识（民生服务港）

随着生活水平的提高，不少消费者尤其是老年消费者对保健食品有需求。但全国各地消协汇总的数据显示，2021年有关保健食品的投诉共7709件，包括质量、售后服务、虚假宣传等问题，涉及老年人的投诉相对突出。保健食品，应该怎么选？

中国消费者协会有关负责人介绍，正规企业生产的保健食品均有国家行政机关许可使用的“蓝帽子”标识，标识下方还有“批准文号”。

该负责人提醒，不正规的保健食品营销套路很多，最突出的是夸大宣传、利用虚假广告误导消费者。其典型表现是将“普通食品功能化、功能食品疗效化”，把根本不具备保健功能的普通食品，包装成具有保健甚至疾病预防和治疗功能的“灵丹妙药”。

“消费者须谨记，凡声称对某种疾病具有预防、治疗功能的保健食品或者普通食品，都是违法的。保健食品主要功能是辅助、促进、改善人体机能，但不能用于治疗。”这位负责人说。

想买到正规保健食品，消费者要记住以下要点：

购买目的不是治病、防病；到证照手续齐全的正规门店购买；不要笃信价格越高、功能越好；不贪图小便宜，不相信任何包治百病的神话；对于大额消费，务必查验商家资质、产品许可情况，查询企业相关登记备案情况；购买商品切记索要发票等正规票据，不要通过路边摊、非法会销、传销等方式购买保健食品；不要因为所谓的“价格优惠”大量囤积保健食品，掌握按需适度的原则，选择适合自身健康状况和经济条件的保健食品。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 19 版）