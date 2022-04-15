年轻乳腺癌患者往往“四高”，需要引起重视

据统计，全球每年有200多万人患上乳腺癌，患病人群也越来越年轻化。2022年4月15日－21日是第28届全国肿瘤防治宣传周，值此之际，解放军总医院第五医学中心肿瘤医学部副主任江泽飞提醒广大女性——关注乳腺，让健康与美丽同在。

江泽飞指出，年轻乳腺癌患者往往有“四高”的情况：即压力高、营养高、热量高、脂肪高。来自生活、情绪、工作的压力，加上熬夜和不健康的饮食习惯，使年轻女性患乳腺癌的风险会更高，需要引起足够的重视。

据了解，早期筛查是发现乳腺癌最好的途径。对于家族病史或BRCA1/2基因突变这种先天因素，目前已经有许多办法可以通过个性化的乳腺专项体检，做到早发现、早干预，实现积极的预防，把乳腺疾病扼杀在萌芽中；对于后天发病因素，需要有健康的生活方式，尽可能选择良好的生活环境，舒缓心理压力，保持积极乐观的心态，快乐工作，健康生活。

另外，每个女性每月都应该做一次乳房检查，这也是最方便、易行的检查方法。有月经的女性，在每次月经后7~10天做自检；绝经后也需要定期自检，比如选每个月发工资的日子做乳腺检查，当发现自己的乳房有无痛肿块、乳房局部或乳头凹陷、腋窝淋巴结肿大等典型的乳腺癌症状时，应高度重视，及时到正规医疗机构就医。40岁以上女性，建议每年做一次钼靶X线检查。

江泽飞表示，提高乳腺癌患者长期生存质量，应从早期诊治入手，加大筛查及疾病科普宣传力度，让患者在早期就得到及时诊断、合理治疗。