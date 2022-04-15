预防猝死，注意这些信号

近年来“猝死”这个词频频进入公众视野，尤其令人痛心的是，猝死者中不乏风华正茂的年轻人。为什么看似健康的人会猝死？猝死容易找上哪些人？怎样才能预防悲剧发生？近日，本报记者采访了北京积水潭医院急诊科主任医师赵斌教授，为您讲解如何面对“猝死”这一隐形杀手。

记者：医学上对“猝死”是如何定义的？哪些原因可能引发猝死？

赵斌：医学对猝死的定义很明确：平素身体健康或貌似健康的患者，在出乎意料的短时间内，因自然疾病而突然死亡。

这个定义强调了3点：平素健康的人、短时间内、自然疾病。什么是平素健康？也就是猝死前，没有发现患者存在致命的疾病和症状，甚至被认为是一名健康者。什么是短时间？在猝死的时间上，可以按分钟算，也可以按小时算，没有明确的量化标准，在猝死的原因中，心源性原因导致的猝死常常在1小时内，非心源性猝死可以在24小时以内。什么是自然疾病？导致患者猝死的疾病只与身体内部因素有关，不涉及溺水、触电、自缢、中毒等这些有明确的外部因素参与的。心源性猝死发生前，患者可出现胸痛、胸闷、眩晕、呼吸困难、心律失常等症状，随后心脏骤停，血压、脉搏与心音消失，意识丧失，瞳孔放大。

猝死常见的原因有心脏问题、呼吸问题和脑血管问题，而心脏发生的问题最为常见，从发病到死亡的时间也最快。因此，猝死可分为心源性猝死和非心源性猝死。对于儿童发生的猝死，呼吸道窒息的可能性比较大；先天脑血管畸形破裂也可能导致猝死发生。

一般来说，心源性猝死的黄金抢救时间只有4—6分钟，如果能在黄金抢救时间里得到有效急救，就有机会避免死亡；若未经正确急救，错失救治时机，患者可能很快就会死亡。

记者：发生猝死之前，身体可能会出现哪些异常？此时，患者应该如何进行求助？

赵斌：猝死是难以预测的，确实防不胜防，如一些先天血管的畸形，如果不做检查很难发现。这样的患者，一旦血管破裂，得不到及时诊治就会出现猝死。

心源性猝死是猝死发生的主要原因。在心源性猝死中，冠心病最为常见，冠心病发病时患者常常会有胸痛，如果出现心衰时会有呼吸困难。有些患者猝死前并没有明显的异常情况发生，还有患者有一些不典型的症状，如胃疼、背疼、牙痛、心悸、胸闷、头痛、眩晕、呕吐等，但这些都不能成为猝死前确切的症状。

为了小心谨慎，当出现以上症状时，尤其是代谢综合征患者或有冠心病家族史的高危人群，还是千万别掉以轻心，一定要及时呼叫身边的人或拨打120马上就医，及时排除心脏问题。

记者：猝死有哪些诱因？普通人如何进行预防？

赵斌：猝死特别是心源性猝死可能的诱因是：过度劳累、熬夜、暴饮暴食、大量抽烟、饮酒、情绪大起大落、睡眠过少等。生活不规律，饮食不健康，极度缺乏睡眠，情绪不能调节，平素没有健康体检，终日不运动，小病放任不管，这些都可能使人的心脑血管功能受到损伤，在应激的情况下，就有可能会出现猝死。

普通人预防猝死的措施很明确，就是把上述这些坏习惯改掉，在饮食、睡眠、情绪管理、运动、定期查体等方面养成良好的习惯。即使不能完全避免猝死，也可以减少猝死的概率。

记者：近年来有一些年轻人猝死的新闻，据您观察，年轻人发生猝死的风险提高了吗？您对年轻人有哪些建议？

赵斌：随着人们生活方式的改变，心脑血管疾病呈现越来越年轻化的趋势。近年来，在我工作的急诊抢救室，经常会见到年轻人得了不该得的病，如心肌梗塞、糖尿病酮症酸中毒、急性脑血管病、重症胰腺炎等，这些都与猝死有关。有些患者脱离了生命危险，也有些患者错过了抢救时机，失去了生命。

我们都知道，年轻人身体有很好的代偿能力，也有很好的自愈能力，但身体终究不是机器，如果不尊重它爱护它，它就会给你颜色看。健康是一切的基础，如果没了健康，年轻、事业、金钱都是无本之木。在此，奉劝年轻人，要想成就自己的事业，就要先保全自己的健康。