王锡山：积极参与早筛早诊 前移肠癌防控关口

近日，中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任、中国抗癌协会大肠癌专业委员会主任委员、中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会主任委员王锡山做客由人民健康主办的2022年“健康中国人”系列节目。王锡山围绕结直肠癌的早期筛查，以及我国结直肠癌防治体系的建设等话题进行了分享。

王锡山介绍说，加强癌症防控一直是健康中国行动的重点工作。近年来，随着健康知识的普及以及人们对癌症认知的多元化，癌症的“防”和“治”都被广泛关注。他认为，一定程度上来讲，预防是经济、有效、少痛苦的治疗方式，不断前移癌症防控关口是关键。

提到肠癌早筛，王锡山表示：“早发现，早诊断，早治疗，效果好。早期筛查的意义在于降低癌症发病率，提升早期癌症的治愈率。结直肠癌的发生发展需要10-15年，通过有效的筛查在早期发现肠道病变并进行干预切除，可以减缓患者的经济压力、身体痛苦，也可以降低全社会的诊疗成本，缓解医疗资源紧张。”

“肠癌早期往往没有典型症状，因而会降低人们对它的警惕性，一经发现可能就比较严重了，所以这也提醒人们要对自己的身体变化更加关注，高危人群要尽早进行筛查。”王锡山说。他同时介绍了肠癌早期筛查的方式：目前国内现行的初筛手段是粪便隐血检查结合调查问卷，这种方式相比肠镜更加快速简单而且无创，但是在检测灵敏度上表现欠佳。近年来粪便DNA检测技术的加入大大提升了肠癌防控方案的准确性，可作为我国精准医学，精准防控的强力补充。

谈到肠癌的高发人群，王锡山提示，肠癌是一种与生活方式息息相关的疾病，高脂饮食、高压熬夜、久坐不动、吸烟肥胖等因素都是导致肠癌高发的原因。此外，中老年人、家中有肠癌病史人群，以及患有肠道类疾病的人群通常也被认定为肠癌高发人群。建议上述人群多关注自身身体变化，积极进行肠癌早筛。

王锡山还对肠癌的主要治疗方式做了介绍：第一，手术治疗，这是目前最主要的治疗手段；第二，化学药物治疗。肠癌在手术切除之后，一般会有复发和转移的现象，在手术前后应进行化疗，防止细胞癌的扩散、提高手术治愈率，降低复发率；第三，放射治疗，通常作为手术和化疗的附加手段，可以降低肿瘤复发几率。

王锡山说，肠癌的治疗方式近年来有了突飞猛进的发展。一是外科手术从过去的“开大刀”发展到微创手术，创伤大大减少，更有利于病人生理和精神的康复。二是内科的药物治疗可选择的手段增加，结合化疗、靶向、免疫等多种治疗方式，疗效比以前更好了。另外肠癌的诊治模式也从过去的单科“单打独斗”发展到整合医学，即影像、分子病理、临床等多学科综合诊疗，为患者制定个性化方案，更精准有效。他呼吁，人们应注重预防肠道疾病，定期进行体检及深度体检，积极参与肠癌早筛。同时，改善生活方式、饮食方式，保持健康的心理精神状态。