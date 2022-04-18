直播预告：“乳”此美丽 警惕乳腺癌

2022年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周。为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，“人民好医生”客户端联合中国中医科学院西苑医院共同开展全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

乳腺癌是威胁女性健康的恶性肿瘤，及早发现治疗可以有效控制病情并提升患者生存率。4月19日9:00，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师郭中宁、中国中医科学院西苑医院肿瘤科副主任医师蔡琳琳、中国中医科学院西苑医院肿瘤科医师宋金洁，将做客“人民好医生”健康科普直播间，和大家分享关于乳腺癌的相关内容。

专家简介：

郭中宁，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师。北京中西医慢病防治促进会中西医乳腺癌防治全国专家委员会秘书长、常务委员，北京肿瘤防治研究会中医分委会秘书长、常务委员，北京肿瘤防治研究会乳腺癌分委会、常务委员，承担或参与国家十一五课题、国家自然科学基金、北京自然科学基金、首都发展基金等课题多项。

擅长：乳腺癌、卵巢癌、肝癌、结直肠癌、肺癌等常见恶性肿瘤的中西医结合治疗工作。

蔡琳琳，中国中医科学院西苑医院肿瘤科副主任医师、医学博士。中国老年学和老年医学学会肿瘤心脏病专家委员会委员，北京中西医慢病防治促进会肿瘤放疗与中医整合防治委员会常务委员兼副秘书长，北京乳腺病防治学会中西医结合专业委员会青年委员，北京中西医结合委员会第八届肿瘤专业委员会青年委员等多个社会任职。

擅长：乳腺癌、肺癌、结直肠癌、胃癌、妇科恶性肿瘤等癌种的中医全程干预治疗。

宋金洁，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主治医师，北京中西医慢病防治促进会中西医乳腺癌防治全国专家委员会委员，北京肿瘤防治研究会乳腺癌分委会委员，北京肿瘤防治研究会中医分委会委员，北京医学奖励基金会肺癌医学青年专家委员会放疗学组委员，北京癌症防治学会结直肠癌防治专业委员会委员，北京肿瘤防治研究会缓和医疗分委会委员。

擅长：乳腺癌、恶性肿瘤放疗、中西医结合肿瘤的临床及基础研究。

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