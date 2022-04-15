直播预告：妇科肿瘤发病信号早知道 中医助力守护生殖健康

今年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，“人民好医生”客户端联合中国中医科学院西苑医院共同开展全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

4月19日10:30至11:30，客户端将邀请到中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师王建彬、中国中医科学院西苑医院肿瘤科主治医师宋金洁、中国中医科学院西苑医院肿瘤科主治医师崔宁做客直播间，为大家详细讲解妇科肿瘤防治知识。

专家介绍：

王建彬，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师、中国中医科学院中西医结合肿瘤学博士、中国人民解放军总医院肿瘤治疗学博士后、国家中医药管理局”中医中药中国行”培训及义诊专家、中组部第18批博士服务团援疆成员、中国老年学及老年医学学会肿瘤康复分会副秘书长、中国老年学会中西医结合分会常委、中国医学教育协会中西医结合分会常委、北京肿瘤防治学会中医分会委员。

擅长：中西医结合防治恶性肿瘤，中医增效减毒，改善生活质量，延长生存期，对于合并有高血压、糖尿病、冠心病等基础疾病进行整体管理。

宋金洁，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主治医师、解放军医学院肿瘤学硕士研究生、北京中西医慢病防治促进会中西医乳腺癌防治全国专家委员会委员、北京肿瘤防治研究会乳腺癌分委会委员、北京肿瘤防治研究会中医分委会委员、北京医学奖励基金会肺癌医学青年专家委员会放疗学组委员、北京癌症防治学会结直肠癌防治专业委员会委员、北京肿瘤防治研究会缓和医疗分委会委员。

擅长：乳腺癌、恶性肿瘤放疗、中西医结合肿瘤的临床及基础研究。

崔宁，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主治医师、中国老年学会中西医结合分会委员、北京肿瘤防治学会中医分会委员、北京中西医慢病防治促进会中西医乳腺癌防治全国专家委员会委员。

擅长：中西医结合改善化放疗副反应，改善生活质量，减少复发转移率，延长生存期。

如何收看直播：

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