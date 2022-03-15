徐兵河：推进精准治疗 提升乳腺癌患者生存率

乳腺癌常被称为“粉红杀手”，是目前我国女性群体中高发的恶性肿瘤，严重威胁女性健康。中国工程院院士、国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院国家新药（抗肿瘤）临床研究中心（GCP中心）主任医师徐兵河认为，靶向治疗药物和精准治疗药物的研发，进一步改善了乳腺癌患者预后，提高了患者生存率，要进一步提升新药可及性，促进优质医疗资源扩容至基层。

“过度脂肪和高能量的摄入、不健康的生活方式、精神压力大、生活方式突然转变等容易导致免疫功能下降，内分泌紊乱，这些因素是导致乳腺癌的重要原因。”徐兵河说，近几年我国在乳腺癌筛查和早诊、综合治疗两方面取得了一定进步，尤其是在早诊方面开展了系列工作。以北京地区为例，针对40岁以上女性开展宫颈癌和乳腺癌筛查，并根据不同年龄特点选择适合的筛查方式，进一步提高了乳腺癌患者的早诊率。

徐兵河介绍，乳腺癌主要分为四个亚型，需要根据不同的类型选择不同治疗方式。近年来，分子靶向药物的不断研发，使靶向治疗联合内分泌治疗逐渐发展成为新的治疗方式。根据不同的分子亚型进行个性化治疗，不仅能改善患者的治疗效果，也为以后乳腺癌分子分型和个体化精准治疗提供了新的方向。随着乳腺癌分子生物学的不断发展，将进一步细化乳腺癌分子分型，从而更加促进靶向治疗药物和精准治疗药物的研发，改善乳腺癌患者预后，提高乳腺癌患者的生存率。

徐兵河提出，随着我国药品审评审批制度的改革、国际多中心临床研究的开展，加快了新药的上市速度。医保速度的提升，也进一步提高了新药的可及性，减轻了患者的负担。

将优质资源扩容到更多地方是国家肿瘤质控中心的主要工作之一。徐兵河介绍，中国医学科学院肿瘤医院负责国家肿瘤规范化诊治质控中心和国家抗肿瘤药物临床监测中心建设，通过大数据对规范用药、医疗质量进行检测，并在各地区建立示范中心，层层把控，希望以此方式将新的疗法或方案推广到基层，惠及更多乳腺癌患者。