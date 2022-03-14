面对“粉红杀手”乳腺癌 该如何识别和治疗

乳腺癌常被称作“粉红杀手”，是最常见的女性恶性肿瘤之一。在日常生活中，人们该如何识别、预防及治疗乳腺癌？近日，江苏省人民医院妇幼分院副院长殷咏梅、广东省人民医院外科乳腺科行政主任廖宁做客“人民好医生”客户端时表示，摸到乳房肿块后需第一时间到正规医院检查，及时明确肿块是良性还是恶性，针对乳腺癌不同的分期、分型有不同的预后及治疗方案。

乳房自查可发现问题及时就诊

日常生活中，女性可以进行乳房自我检查，虽然不能替代乳腺癌筛查，但它可以帮助女性更好的了解自己身体，以便及时发现细小变化，尽早就诊。

殷咏梅表示，近年来，我国乳腺癌发病率明显上升，早期预防对于控制疾病发展及预后至关重要。40岁之前的女性，经期结束一周内，乳房最为松弛，便于进行自我检查，如果摸到肿块，请第一时间去正规医院做B超或核磁检查；40岁之后的女性，建议每年进行一次乳腺钼靶检查进行筛查。

殷咏梅强调，如果有乳腺癌家族史的女性家庭，自检年龄需提前到30岁或30岁之前最佳。切记选择正确治疗方法，避免延误治疗，导致成为晚期转移性的乳腺癌。

不同分型与分期治疗方案有所不同

乳腺癌分0期、1期、2期、3期及4期，不同的分期、不同分型有不同的预后及治疗方案。

廖宁表示，乳腺癌分型分别是luminalA 乳腺癌、luminalB乳腺癌、三阴型乳腺癌、Her-2阳性（HR阴性）乳腺癌、Her-2阳性（HR阳性）乳腺癌几种。不同的分型治疗手段、治疗方案以及预后都不一样。对于三阴型乳腺癌，化疗是主要治疗手段；Her-2阳性乳腺癌使用靶向药物治疗手段；Luminal型乳腺癌则适用于持续抗雌性激素治疗法。

殷咏梅补充道，对于三阴型乳腺癌患者，如 brca突变患者，可使用抑制剂作为靶向治疗药物手段。对于这部分患者来说，抗血管生成的药物也是非常好的治疗手段之一。

在治疗乳腺癌过程中，最重要的药物进步是ADC药物，ADC药物在打击癌细胞之后，随着碎片带进化疗药，起到“旁观者效应”，通过“旁观者效应”把癌细胞周边的癌细胞逐一击破。现在有抗Her-2的ADC药物，也有TROP-2作为抗体的ADC的药物。未来也将会研发更多新型药应用到乳腺癌临床治疗中。患者也可通过多种新型治疗方法、治疗药物来提高生命周期，改善生活质量。

诱发乳腺癌的七个危险因素

廖宁指出，中国乳腺癌高发主要受七个危险因素影响：即女性月经年限长，初潮来的早或绝经期年限推迟；许多研究显示，未生育妇女患乳腺癌的危险性比已生育的妇女高；妊娠年龄推迟，初产年龄在35岁以上者比30岁以前初产者患病风险明显增加；母乳喂养受限，未哺乳或哺乳时间短，次数少的妇女患乳腺癌的危险性大；年轻女性体育活动不够，快节奏的生活方式使大多数女性没有时间运动，导致身体肥胖，提抗力下降等；激素替代治疗的使用，妇女停经后会因种种原因进行雌激素替代疗法，但许多研究发现补充外源性雌激素会增加患乳腺癌的机会；家族遗传，乳腺癌有较明显的遗传因素。

（声明：仅供疾病教育时参考使用，不用于任何推广目的。如有疑问请咨询医疗卫生专业人士）