直播预告：帕金森病的多学科管理

帕金森病是一种慢性进展性疾病，具有高度异质性。不同病人疾病进展的速度不同。目前医疗技术对于帕金森病没有治愈的方法，但可以通过药物及手术帮助患者控制症状。由于近年来我国帕金森病发病率逐年升高，不仅影响了患者的生活质量，还会增加家庭和社会的疾病负担。对此，业内人士提出，多学科全程管理是帕金森病有效的治疗方法。

4月11日10:00至11:00，北京医院神经内科主任医师苏闻将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就帕金森病的多学科管理的相关问题进行分享。

专家简介：

苏闻，北京医院神经内科主任医师、科室副主任，北京大学医学部及中国医学科学院北京协和医学院硕士研究生导师。中国医师协会神经内科医师分会委员；中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组委员；中华医学会老年医学分会基础医学组委员；中华医学会行为医学分会临床医学组委员；中华医学会行为医学分会青年副主任委员；北京医学会帕金森病与运动障碍分会常委兼学术秘书。中华神经科杂志通讯编委；中华老年医学杂志编委；中华行为医学及脑科学杂志编委；中国神经免疫学和神经病学杂志编委等。在国际及国内杂志发表文章50余篇，参编书籍5部。目前主持国家重大疾病多学科合作诊疗能力建设项目1项，国家重点研发计划“主动健康管理应用与示范”课题1项，其他在研项目2项。主要参与十三五项目1项。

擅长：长期从事运动障碍疾病的诊治，尤其对帕金森病、多系统萎缩、进行性核上性麻痹等疾病有丰富经验。

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