全国政协委员张国刚：促进健康管理医学学科建设 应对老龄化慢病负担

编者按：2022年两会期间，来自卫生健康行业的全国人大代表、全国政协委员带着一年来的积累和思考，围绕深化医药卫生体制改革、推广抗疫经验、推进公立医院建设、加强医学人才培养等话题，积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康中国”系列报道，敬请关注。

全国政协委员、中南大学湘雅三医院院长张国刚。中南大学湘雅三医院供图

“今年，我继续关注健康中国建设和医疗卫生领域内的民生问题，准备了应对老龄化慢病负担等方面的提案。”全国政协委员、中南大学湘雅三医院院长张国刚近日在接受记者采访时表示，近年来，随着我国人口老龄化程度进一步加深，老年人的健康问题尤为突出。

“国家统计局发布数据显示，截至2021年末，60岁及以上人口占全国人口的18.9%，其中65岁及以上人口占全国人口的14.2%。相关数据显示，老年人患有一种及以上慢性病的比例高达75%。”张国刚说，成熟的健康管理能为老龄化社会提供有益有效的前、中、后各个阶段的健康服务。

“健康管理是以现代健康概念和新的医学模式以及中医治未病为指导，对个体或群体整体健康状况及其影响健康的危险因素进行全面检测、评估、有效干预与连续跟踪服务的医学行为及过程。”张国刚说，健康管理可以对威胁健康的危险因素早筛查、早评估、早干预，真正实现防大病、管慢病、促健康。

“健康管理医学学科的发展有利于减轻老龄化慢病负担。”张国刚建议，科学确定临床实践中健康管理医学学科的内涵，与社区/基层医疗机构联合，应用互联网、大数据、人工智能等技术，调动个人和家庭参与健康管理，形成全生命周期和重点人群（特别是老年人群）防治康养全链条健康管理医学服务，从而减轻老龄化带来的慢病负担。同时，明确健康管理医学学科定位，制定相应的亚专科和分支学科。另外，创新科学研究中健康管理医学的学科交叉，将健康管理医学与中医学、信息学、管理学等学科进行融合研究，以探索和明确健康管理的学科边界。

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