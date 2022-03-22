国家卫健委：方舱医院收治轻型病例模式有效 要求每个省至少有两到三家方舱医院

人民网北京3月22日电 （记者张文婷）《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》对轻型病例实行了集中隔离管理要求，目前我国多地采取了方舱医院的方式，收治轻型患者。国家卫健委医政医管局局长焦雅辉在今日召开的国务院联防联控机制发布会上表示，现在各地采取的方舱医院模式，是非常有效的，也是符合规定、符合要求的。

她介绍，为了指导各地更好的建设方舱医院，国务院联防联控机制综合组印发了《方舱医院设置管理规范》，从方舱医院的选址，三区两通道的设置，病区的设置和管理，医护人员按照床位的比例如何进行配置，包括信息化手段，信息的传递，污水污物的处理，隔离管理患者的生活保障以及整个方舱医院的安全保障等方方面面、各个细节进行了非常详细的指导。同时要求各省根据疫情的形势建设或者是拿出建设的方案，保证每个省至少有两到三家方舱医院。即便现在没有建设，拿出的建设方案也要确保在需要启用方舱医院的时候，能够在两天之内建成并且投入使用方舱医院。

焦雅辉表示，从目前情况来看，全国已经建成或正在建设的方舱医院有33家，分布在12个省的19个地市，其中建成的有20家，在建的有13家，床位总计大约有3.5万张，这些方舱医院主要集中在吉林、山东、云南、河北、福建、辽宁等地，从收治效果来看，这些已经建成的方舱医院在疫情处置过程当中发挥了非常好的快速收治无症状感染者和轻型患者的作用，同时也有效地缓解了当地医疗资源紧张。