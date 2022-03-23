缓解职场压力 专家教你怎样“不伤肝”

职场压力大，上班琐事多，回家可能还要面对一地鸡毛？负面情绪伤心又伤肝，有没有简单的办法化解？本期《1分钟养生课》邀请首都医科大学附属北京佑安医院中西医结合会诊中心主任医师李秀惠，为广大网友推荐四款简单又实用的“护肝”代茶饮。

“压力人人都有，可能来自于紧张的工作、熬夜、家庭琐事等叠加的影响。”李秀惠表示，首推菊花茶，菊花有清肝、明目、解淤的作用，并且作为市面上常见的饮品，也容易买到。

“如果抑郁比较明显，可以在菊花中加入玫瑰花，对疏肝、解淤有更好的效果；饮食不振，可以加入麦芽，达到清肝、疏肝的作用。”李秀惠说。

针对有些人出现舌苔又厚又黄的情况，李秀惠建议加入车前草，能起到清肝、利湿的作用。

“大家可以根据自己的情况，灵活选择进行组合，适量饮用。需要注意的是，如果出现心情长期低落，甚至过度抑郁的情况，请一定要及时就医。”李秀惠强调。

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