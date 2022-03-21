不管有多少理由 睡眠不足都是问题

近日，中国社会科学院社会学研究所、社科文献出版社等机构共同发布《中国睡眠研究报告（2022）》。报告显示，过去十年国人的入睡时间晚了两个多小时，睡眠平均时长从2012年的8.5小时缩减到2021年的7.06小时，睡眠时长减少1.5小时。

睡眠不足已成为一个日渐突出的问题。现在很多人特别是年轻人的睡眠不足，也似乎不完全是因为工作引起的，很多人的睡眠不足与过度的业余生活——游戏、麻将、酒吧或其他活动有关。

有个很时兴的名词叫“夜经济”，在“夜经济”的内容中，就包括给很多人带来睡眠不足的项目——酒吧、茶吧等，喜欢“夜经济”生活的人，大多都是睡眠不足，或者睡眠不规律者，他们习惯于把白天与黑夜颠倒过来，并在这样的生活中寻找快乐。当然，其中也不乏为工作所累、生活所迫的。

专家建议，应当晚上10点到11点睡觉，最晚不要超过12点。听听网友的想法，就真的觉得专家的建议既很科学又很“天真”了。“这个时候还在加班呢”“只有工作清闲没有孩子的人才能这么早睡吧”“孩子呀，你的学习跟不上，还睡得这么早？”“老板说，请问专家，我们公司的夜班你来上啊？”等等。大家都知道睡眠的重要性，却又似乎谁也不去重视睡眠这个问题。不管理由是否正当，反正都能找到理由。即便是在打游戏，他们也能找到理由，我是在放松紧张的情绪。

按照前述报告提供的数据，目前职场人群中，睡眠不足8小时的已超过了六成，达到65%。这是一个非常高的比例。因为职场人群中，年轻人和中年人为主，年轻人的比重更高。年轻人睡眠不足8小时，确实是非常严重的问题，却又是无可奈何的问题。在睡眠不足的职场人士中，因为工作等原因导致睡眠不足的，应当不到一半，更多的还是比较正常的上下班，加班现象已经得到了比较大的改善。所以睡眠不足，除了年轻妈妈们带娃会给她们的睡眠带来严重影响外，很多年轻的爸爸并非如此，他们的“晚睡”“少睡”大多与手机、电脑有关，或游戏，或追剧，或聊天，反正手机、电脑占用了年轻人太多的时间，包括睡眠时间。在这样的情况下，把责任推到工作上，就显得不够实事求是了。

在睡眠不足的人群中，孩子也是值得关注的人群，特别是初中以上的孩子。对学校和老师来说，会给学生布置较多的家庭作业。对家长来说，按理最应关注孩子的身体健康，可深藏于心底的面子，又让他们不断地给孩子提出成绩方面的要求。只要孩子成绩好，能考上好大学自己就有面子，于是睡眠不足的孩子越来越多。

当然，由于就业率下降，就业难度加大，下岗失业人员增多，麻将馆、棋牌室等不断增多，也使得相当一部分中老年人的睡眠严重不足，带动整个中国人的睡眠不足。除职场人员外，非职场人员的晚睡晚起或晚睡早起现象也比较突出。对此应当引起高度重视，在加班时间、游戏开发和运用、娱乐场所管理等方面和环节上，都要下功夫治理晚睡现象。

不管理由有多少，睡眠不足都是一个问题，都是必须解决的一个问题。至少，应当逐步改善，而不是不断恶化。