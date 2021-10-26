拿筋膜枪突突几下能减肥？想得美

不知从什么时候起，筋膜枪爆火出圈，不仅健身达人、明星网红在用，连上班族、广场舞大妈都奉它为“放松神器”，哪里疼痛打哪里。筋膜枪还一度被贴上“放松肌肉、缓解疲劳”“减肥塑形、燃烧脂肪”“舒缓颈椎、治疗疾病”等各种标签。那么筋膜枪到底有没有用？是什么人都可以拿它来做放松吗？快来听听医生怎么说……

筋膜枪虽好 但运动更佳

筋膜枪的原理是什么？筋膜就是肌肉里面白色丝状的部分，全身肌肉、腱性组织里面都可能有筋膜。筋膜枪针对的主要是肌筋膜，而不是单纯指筋膜。筋膜枪属于一种软组织康复工具，通过高频率的震动来放松身体的软组织，起到放松肌肉、减少局部组织张力、促进血液循环等作用。对于肌肉疲劳，或者因肌肉、筋膜紧张而引起的疼痛症状，能起到一定的舒缓效果。

需要注意的是，筋膜枪一定要谨慎合理使用。筋膜枪等器械无法代替人的主动运动，想要减少病痛，最有效的方法是改变生活方式，积极运动起来。建议大家每周应进行三到五次有一定强度的运动；坐半小时到45分钟要起身活动几分钟，可以做一些柔和的拉伸动作，比如旋转颈部，定期改变坐姿，主动拉伸放松胸部、背部、颈部的肌肉等。

哪里疼就打哪里？这些部位别用

我们身体有很多部位是不适合用筋膜枪的，比如头部、颈椎、胸、腋窝、关节等，尤其是血管和神经、淋巴密布的地方，更是碰都不要碰，错误使用会对肌肉、骨骼、神经等造成损伤。筋膜枪只适合腰、背等肌肉发达的部位，大家使用时也要注意，并不是哪里痛就能打哪里的。

值得注意的是，也不是所有人都适合用筋膜枪。诸如长期伏案工作、长期用电脑、久坐不动的人，是颈椎疾病的高发人群，这类人可能会有头晕、脖子僵硬、颈肩酸痛、麻木等症状。建议这类人先要经过专业的医生、康复治疗师诊断。如果颈椎病是肌肉僵硬带来的，用筋膜枪可能会达到一定缓解疼痛的效果。但很多颈椎病不仅仅是肌肉僵硬引起的，还有其他原因，这个时候就不能乱用筋膜枪。

别提减肥了 使用不当还会肿

筋膜枪按摩可以达到减肥的效果吗？答案可能要让你失望了——不能。筋膜枪在放松腿部肌肉时，往往给人一种瘦腿的错觉，但是从运动学、代谢机理上讲，筋膜枪减肥没有任何依据。

在使用过程中并不会有脂肪和热量消耗的情况，是达不到减肥效果的。如果想减肥的话，建议还是要采用科学合理的方式，例如控制热量的摄入，并且要加强运动锻炼，这样才能起到更快更好的减肥效果。

筋膜枪不但没有减肥的神效，而且用的时间过长，还有可能造成肌肉痉挛。

因为筋膜枪的作用力是比较强的，一般在同一个位置使用5至10分钟左右就可以了。筋膜枪在同一个部位用久了的话，不仅没有缓解肌肉疲劳或疼痛的作用，反而会对肌肉和血管造成较大刺激，加重肌肉的疲劳感。严重的，还可能会引起肌肉痉挛，甚至肌肉受损等。因此筋膜枪一定要按照使用说明或在专业人士指导下使用。

筋膜枪正确使用是不会导致肌肉肿胀的，因此如果出现这种情况，说明是使用不当导致肌肉受到了损伤。建议患者在肿胀部位，先进行冷敷，避免肿胀程度更严重，待24小时后，再使用热敷或者具有活血化瘀的药物来进行缓解。如肿胀、疼痛程度严重的话，应及时就医，在专业医生的指导下进行治疗。

文/杨冠男（北京康复医院中医康复中心）