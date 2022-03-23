尽快遏制疫情扩散蔓延势头（国务院联防联控机制发布会）

本报北京3月22日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制22日召开新闻发布会，介绍时不我待、从严从实从细抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，当前，全国新增本土感染者仍在快速增加，疫情防控形势依然严峻复杂，“要坚决采取果断措施，疫情发现要更早，疫情处置要更快，落实防控措施要更实，服务群众要更到位，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。”

“目前，全国疫情处于高位平台阶段，疫情防控面临复杂、艰巨、反复的严峻形势。”国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙说。3月21日，国务院联防联控机制派出督察组赴10个省份开展工作，查漏洞、补短板，以问题为导向督促落实整改。国务院联防联控机制综合组派驻各省份的工作组，继续指导疫情发生地区科学果断划定风险区域，充分利用信息化手段强化核酸筛查的统筹协调，加强转运力量的储备和高效调配，优化医疗和隔离资源的利用并严格控制交叉感染，尽快阻断社区传播。

坚持“动态清零”总方针不动摇。国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年分析，全球疫情仍处于大流行期，我国周边国家疫情处于上升阶段，我国面临的疫情输入压力非常大。当前，我国本土已呈现点多、面广、频发的疫情态势，内防扩散是一个重要的任务。更重要的是，奥密克戎变异株致病率相对较低，但传播力更强。如果感染人数基数庞大，乘以致病率，就会形成数量很大的重症甚至死亡人群。党和政府坚持人民至上、生命至上，实行“动态清零”是科学有效的，符合我国实际。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友分析，奥密克戎变异株具有传播速度快、隐性感染和轻症病例比例高等特点，无症状和轻症感染者较多，导致发现和防控疫情工作更加困难。这就要求我们更早发现疫情，更快采取措施，更彻底地落实各项防控措施。

实现“动态清零”，关键是要做好精准防控。梁万年说，精准防控最核心的目标：一是减少疫情对人民身体健康和生命安全的危害，二是最大限度地平衡社会经济发展和疫情防控之间的关系。要鼓励各地因地制宜采取精准防控措施，以最小的成本换取最大的社会和经济效益。要加强培训指导，提高抗疫人员的能力，依靠科技，管控、流调更精确、更具针对性，使每项措施既有温度，又有力度。

实现“动态清零”，必须要强化社区防控。梁万年认为，社区防控是整个疫情防控的基础和前沿阵地。要提高认识，压实责任，严格、快速地落实各项防控措施，做到更加精准、更加科学。社区最贴近老百姓，应广泛动员居民参与，做好引导和教育。执行防疫的过程要有温度，要理解并想办法解决群众的难处。

近日，国家卫健委印发了《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第三版）》。国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍，第三版指南是在总结两年多全国核酸检测组织实施的经验基础上修订完善的，目的在于尽可能早地发现感染者，控制传染源。主要修订的内容包括：将核酸检测的范围由“全员”改成了“区域”，更加强调科学精准地划定检测范围；要求划定区域范围内的核酸检测一律在24小时内完成；对组织实施的各环节作出了更具体、更有针对性的指导。

截至3月21日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗32亿3036.7万剂次，接种总人数达12亿7473.4万，完成全程接种的人数为12亿4041.3万人，占全国总人口的87.98%。完成加强免疫接种6亿5920.0万人。其中，60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2230.2万人，完成全程接种2亿1196.6万人。

“希望还未完成全程接种的人员尽早按程序完成接种，符合加强免疫接种条件的人员及时完成加强免疫。”雷正龙表示，符合加强免疫接种条件的人群，可以在全程接种满6个月之后进行加强免疫接种。有基础疾病的老年人，一旦感染新冠病毒，发生重症和死亡的风险较高。接种疫苗对于预防重症、死亡有很好的保护作用。因此，全程接种、加强接种对于老年人特别是高龄老年人意义重大。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 02 版）