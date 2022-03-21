“睡不好”成各年龄段的普遍痛点 专家们这样分析

你，多久没睡一个好觉了？近年来，入睡难、睡眠质量差、睡眠不足等问题受到越来越多的关注。根据中国睡眠研究会最新发布的《2022中国国民健康睡眠白皮书》，44%的19-25岁年轻人熬夜至零点以后，42%的老年人入睡时长超过半小时，失眠率高达21%。19-35岁青壮年是睡眠问题高发年龄段，睡不好逐渐成为各年龄段的普遍痛点。

良好的睡眠有多重要？睡眠障碍有哪些？目前有什么解决方案？针对这些问题，在第22个“世界睡眠日”到来之际，多位业内专家进行了分享。

建立健康睡眠生活方式 找回好睡眠

良好睡眠可以恢复体力，加快大脑代谢废物的排出，增进免疫力，促进生长发育，是学习记忆的存储和巩固、思维敏捷的重要保证。

“睡眠障碍有近100种疾病，失眠发病率最高，其次是睡眠呼吸暂停综合症，不安腿综合症、快眼动期睡眠行为异常、磨牙等。”中国睡眠研究会理事长、复旦大学特聘教授，博士生导师黄志力介绍，以失眠症治疗为例，要通过科普宣传教育，建立健康睡眠生活方式，适当联合其它非药物治疗手段等。

“所以，科普的重要性就体现了出来，要让有睡眠障碍的人群有正确的认知，才能选对正确的方式方法。”黄志力强调。失眠不可怕，首先要建立健康睡眠生活方式，通过综合措施和方法，一定会找回好睡眠。

在越来越多的人有睡眠障碍的大趋势下，大众对失眠症的理解仍有很多误区。针对此，同济大学二级教授、教研室主任陆峥表示，当下对睡眠障碍的防治需要注意三个方面：一是需要有优质的科普，向大众宣传普及专业的知识，找到失眠的原因，从而纠正大众的错误认知，规范大众的睡眠卫生行为。对于严重的失眠症及顽固的难治性睡眠障碍，要做好科学的评估并提出较好的干预措施；二是要找到引起失眠的原因。具体来说，影响睡眠的因素可以从生物、心理、社会这三个维度上去理解与探索。尤其是一些负性情绪、应激或躯体疾病都会引起失眠；三是选择合适的干预方法。可以从精神心理、行为、认知以及采用化学、物理、康复的方式进行综合干预，这也是国内外指南中强调的策略。

重视睡眠障碍诊治 及时就医问诊

黄志力介绍，在调研中发现，很多失眠患者认为是药三分毒，对药物很恐惧，影响失眠治疗效果。“但如果失眠严重，严重影响第二天工作效率、生活质量和情绪等，则建议进行必要的药物治疗。”他表示。

"睡眠障碍诊治也需要分级诊疗。"广东省人民医院精神卫生研究所所长贾福军介绍，在睡眠分级诊疗下，三甲医院应该主要看疑难病，可以为患者提出一个好的治疗方案。而对普通轻度的疾病，一般的诊所就可以解决，也可以将三甲医院给出的治疗方案落地实施。这样就形成了合理分工，使整体医疗效率得到提高。

首都医科大学宣武医院睡眠专科主任医师詹淑琴认为，互联网的发展对整个医学领域有很大影响，也给包括睡眠医学在内的学科带来了很多机会。“比如，让医生能够跨越地域限制服务更多患者，也使患者能跟医生随时保持沟通。”她说。

结合临床实践，詹淑琴解释，当各个领域知名的专家团队与患者在线上实时沟通，及时为患者答疑解惑，就能够增加患者的依从性，提高诊疗疗效，且产生很高的信任。

此外，在互联网平台，医生还可以提供一些疾病相关知识、患者看病需要了解的诊疗流程、将最新的正确的诊疗规范告知患者，避免患者被一些不法分子提供的假信息误导，导致患者上当受骗损伤财物。

发展睡眠医学 为失眠治疗提供更多方案

如今，一些新的针对失眠的技术正在出现，比如脑电刺激、脉冲磁治疗等。这背后，得益于脑科学的研究进展。

四川省人民医院学术委员会副主任、神经病学研究所所长、电子科大医学院副院长乐卫东介绍，在以前，人们只知道睡眠时脑电会有变化，现在发现这是由睡眠中枢调控的。这些研究对以后更好的靶向治疗和对睡眠中枢的调节都是有利的。另外，通过物理、化学、光学、干脑细胞等非药物方式，对睡眠的调节也很有帮助。

“随着睡眠医学的发展，研究人员在基础研究领域对睡眠调控的理解逐步加深，不同睡眠疾病诊断与治疗手段的开发因此也取得了进步。”广东省人民医院研究员、广东省精神卫生中心睡眠医学科副主任医师张继辉表示，从长远看，患者情绪的改善、精力的恢复、疲劳感的下降等，都是需要关注的维度。在这个过程里面，更多的疗法正在被越来越多的人所了解和关注。

四川大学华西医院睡眠医学中心一级专家医师，睡眠医学与神经生物检测中心主任唐向东认为，数字化认知行为治疗已成为睡眠障碍的治疗方式之一，应该积极探索。

“任何一个单一的治疗方法在医学上都有局限性，所以要结合病人的具体情况判断。比如针对不同病患，选择更准确、更有针对性的方案，都需要谨慎思考。”唐向东强调。

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