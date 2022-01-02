“目前医疗资源充足，患者病情稳定”

新华社西安1月1日电（记者蔺娟）截至2021年12月31日24时，陕西省本轮疫情已累计报告新冠肺炎本土确诊病例1475例。此次疫情发生至今已有20多天，目前患者的救治情况如何？医疗资源能否有效保证？不同年龄段的患者如何有效实施分类救治？带着这些问题，新华社记者采访了国务院联防联控机制综合组陕西工作组医疗救治专家、东南大学附属中大医院重症医学科主任杨毅。

问：本轮疫情，陕西的本土确诊患者已经过千，目前救治情况如何？如果后续病例继续增加，医疗资源能否有效保证？

答：我们现在从陕西和西安一共准备了40多支医疗队，分布在各个定点医院，这些医疗队是整建制来接收病区，进行医疗救治。国家级的医疗救治专家和院感专家和当地医护一起来参与救治工作。我们已经启用了3家定点医院，第4家定点医院也已经准备好，所有的床位3000多张。根据现在的疫情，我们的医疗资源能够保证现在病人的充分救治。

问：针对不同年龄段的患者如何有效实施分类救治？

答：总体来说患者还是以轻型和普通型为主。目前，重型患者有11人，病情相对都比较稳定。重型患者当中，多数都是年纪大的和基础疾病多的，其实有时这些患者的新冠肺炎还不是特别严重，但是基础疾病可能更严重一些。我们每天也会有多学科的团队，一方面针对患者的新冠肺炎进行积极救治，另外一方面还针对他们的原发病、基础病进行积极治疗。对于孩子来说，我们专门配备有儿科团队进行治疗。同时，我们还加强了护理力量，把精细化管理做得更好，让病人能恢复得更好。

从2021年12月29日开始，陆续有患者出院，我们也准备好了康复医院来为这些出院的患者更好地进行健康监测和康复管理。