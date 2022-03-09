播出预告：吾爱吾肾 知识强肾

今年3月10日将迎来第17个“世界肾脏日”。近年来，肾脏疾病已经成为影响国民健康的重要因素。慢性肾脏病因其低知晓率、高发病率、高死亡率，常被称为“沉默的杀手”。那么，慢性肾脏病的发生与哪些因素有关？它对身体有哪些危害？该如何预防慢性肾脏病的发生？

3月9日14:00，浙江大学附属第一医院肾脏病中心主任、中华医学会肾脏病学分会主任委员陈江华，东南大学医学院院院长、中华医学会肾脏病学分会副主任委员刘必成，中山大学附属第一医院肾内科副主任、中华医学会肾脏病学分会常委、副秘书长陈崴将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享慢性肾脏疾病相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

陈江华，浙江省特级专家、浙江大学求是特聘教授、主任医师、博士生导师、浙江大学肾脏病研究所所长、浙江省肾脏疾病防治技术研究重点实验室主任、浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心主任、国家肾脏病重点专科学术带头人、中华医学会肾脏病学分会主任委员、中国生物医学工程学会人工器官分会主任委员、中华国际医学交流基金会中华肾脏病防治专项基金主任委员

刘必成，东南大学医学院院院长、东南大学肾脏病研究所所长、东南大学首席教授（二级）、国家重点研发计划首席科学家、主任医师、博士（后）导师

陈崴，教授、主任医师、博士生导师、中山大学附属第一医院肾内科副主任、中华医学会肾脏病分会常委、副秘书长（第十一届）

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