《2021年医疗保障事业发展统计快报》发布

人民网北京3月5日电 （记者乔业琼）近日，国家医保局发布《2021年医疗保障事业发展统计快报》，通报了2021年基本医疗保险、生育保险、疫情防控、乡村振兴等方面的发展情况。

一、基本医疗保险

（一）参保人员情况。

截至2021年底，基本医疗保险参保人数达136424万人（注释：参保和基金收支相关数据均为各省市上报统计快报汇总数据。部分数据因四舍五入，总计与分项合计略有差异。） ，参保覆盖面稳定在95%以上。其中参加职工基本医疗保险人数35422万人，比2020年底增加967万人，增长2.8%；在参加职工基本医疗保险人数中，在职职工26099万人，退休职工9323万人，分别比2020年底增加670万人和297万人。参加城乡居民基本医疗保险人数101002万人，比2020年底减少674万人，下降0.7%。

（二）基金收支情况。

2021年，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入、总支出分别为28710.28亿元、24011.09亿元，年末基本医疗保险（含生育保险）累计结存36121.54亿元。

全年职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入18968.03亿元，同比增长20.6%，主要由于2020年阶段性减征职工医保费，同比基数较低影响；其中，征缴收入（含生育保险）17778.07亿元。基金（含生育保险）支出14863.02亿元，同比增长15.5%，主要由于疫情防控常态化后就诊人次恢复，基金支出增加。职工基本医疗保险基金（含生育保险）年末累计结存29409.24亿元，其中统筹基金累计结存17833.82亿元，个人账户累计结存11575.43亿元。

全年城乡居民基本医疗保险基金收入9742.25亿元，同比增长6.9%；支出9148.07亿元，同比增长12.0%，受就医恢复和新冠病毒疫苗及接种费用保障支出影响，2021年城乡居民医保基金支出同比增速高于收入同比增速。年末累计结存6712.30亿元。

二、生育保险

截至2021年底，生育保险参保人数23851万人，比2020年底增加283万人，增长1.2%。生育保险待遇支出804.86亿元，同比下降7.4%。

三、疫情防控

在基金收支保持平衡的同时，扎实做好新冠肺炎救治医疗保障工作和新冠病毒疫苗及接种费用保障，截至2021年底，全国范围内新冠病毒疫苗累计接种28.3亿剂次。各地合理降低核酸检测费用，单人单检每人份价格降至不高于40元，多人混检每人份价格降至不高于10元，有效减轻群众和政府负担。

四、乡村振兴

2021年，25个原承担医保脱贫攻坚任务的省份共资助8519.72万人参加基本医疗保险，支出176.69亿元，人均资助207.40元。基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度累计惠及农村低收入人口就医1.23亿人次，减轻医疗费用负担1189.63亿元。

五、跨省异地就医直接结算

截至2021年底，住院费用跨省直接结算定点医疗机构数量为5.27万家。2021年当年国家平台直接结算440.59万人次，涉及医疗总费用1070.20亿元，医保基金支付624.63亿元。

门诊费用跨省直接结算试点工作稳妥推进，开通联网定点医疗机构4.56万家，联网定点零售药店8.27万家，门诊费用跨省累计直接结算1251.44万人次，涉及医疗总费用31.28亿元，医保基金支付17.50亿元。

六、医疗保障基金监管

2021年，共检查定点医药机构70.8万家，处理违法违规机构41.4万家，其中解除医保服务协议4181家，行政处罚7088家，移交司法机关404家；处理参保人员45704人，其中，暂停医保卡结算6472人，移交司法机关1789人。截至2021年底，共追回医保资金234.18亿元。组织开展飞行检查30组次，实际检查29个省份的定点医疗机构68家、医保经办机构30家，查出涉嫌违法违规资金5.58亿元。

七、医保药品目录

2021年目录调整中，将74个药品新增进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》（简称《2021版目录》）。《2021版目录》收载西药和中成药共2860种。其中，西药1486种，中成药1374种。另含中药饮片892种。

自2018年国家医保局成立以来，连续4次开展医保药品目录准入谈判，累计将250种药品通过谈判新增进入目录，价格平均降幅超过50%。2021年，协议期内221种谈判药报销1.4亿人次，平均实际报销比例68.7%。通过谈判降价和医保报销，年内累计为患者减负1494.9亿元。

八、医保支付方式改革

截至2021年12月底，全国30个按疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点城市和71个区域点数法总额预算和按病种分值（DIP）付费试点城市全部进入实际付费阶段。

九、价格招采

2021年，全国通过省级医药集中采购平台网采订单总金额9573亿元，比2020年增加261亿元。其中，西药（化学药品及生物制品）7672亿元，中成药1901亿元，分别比2020年增加151亿元和110亿元。医保目录内药品网采订单金额为7670亿元，占网采订单总金额80.1%。

全年共开展2批化学药集中带量采购，覆盖106种药品，平均降价幅度54%，开展1批胰岛素专项采购，覆盖16种胰岛素，平均降价48%。自2018年以来，共开展6批国家组织药品集中带量采购，共采购234种药品，涉及金额占公立医疗机构化学药品年采购总额的30%，按集采前采购金额计算，累计节约费用2600亿元以上。在高值医用耗材集采方面，冠脉支架中选结果实施满一年，中选产品年度采购量169万个，达到协议采购量近1.6倍。人工关节平均降价82%。

十、医药价格和招采信用评价

2021年，累计通报4批医药商业贿赂案源和1批垄断控销案源，涉及企业220家。指导各地对涉案企业进行失信评级，截至2021年底，评定一般失信企业49家、中等失信企业13家、严重失信企业5家。

总结2021年，全国医疗保障系统始终坚持以人民为中心，统筹疫情防控和医保发展，完善中国特色医疗保障制度，推动医保改革走向纵深，促进管理服务提质增效，群众待遇稳步改善，制度运行总体平稳，基金安全可持续，实现“十四五”良好开局。