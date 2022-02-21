内地援建香港社区隔离治疗设施开工建设

本报香港2月20日电 （记者陈然）19日下午，两处由内地援建香港的社区隔离治疗设施分别在竹篙湾和启德码头正式开工建设，总计可建立约1万个社区隔离和治疗单位。

当天下午，开工启动仪式在香港竹篙湾隔离检疫地块举行。仪式上，香港特区行政长官林郑月娥代表全港市民向中央对香港的高度重视、深切关怀和全力支援表示衷心感谢。

林郑月娥说，现时香港防疫抗疫的短板之一是社区隔离和治疗设施，拥有了这样的设施，就可以安排一些已感染但没有病征、或只有非常轻微病征的人士入住，从而可以切断传播链，防止病毒在社区传播。她强调，特区政府会竭尽全力、排除万难，寻觅其他地方作为社区隔离和治疗设施，陆续安排受感染者入住。

据介绍，两处设施均由中国建筑国际集团有限公司设计建造。其中，竹篙湾增建隔离设施占地超过45万平方米，建筑面积超过26万平方米，建成后将为香港提供超过6500个隔离单位；启德增建隔离设施占地逾8万平方米，建筑面积超过14万平方米，建成后将提供逾3000个隔离单位。为实现分阶段交付、保障后续使用安全便利，两座设施的每个片区均配有医疗、办公、储存等辅助设施并独立供水供电。

香港中联办副主任尹宗华在启动仪式上致辞表示，在香港疫情暴发、抗疫形势异常严峻的紧要关头，经特区政府请求，中央决定援建检疫隔离治疗设施，香港中联办全力支持特区政府履行抗疫主体责任，全力支持林郑月娥行政长官领导特区防疫抗疫工作。他表示，兴建社区隔离治疗设施，对于打赢这场抗疫阻击战是必需的，希望以最优办法、最快速度，确保工作顺利完成。

中国海外集团有限公司董事长兼总经理、中国建筑国际集团有限公司主席颜建国致辞时说，在稳控疫情的最紧要关头，承担竹篙湾和启德新增隔离设施建设任务，是义不容辞的责任，有信心、有决心、有能力高质量完成项目建设任务。