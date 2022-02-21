香港岛妇女联会义工向街市摊贩派发抗疫物资。

（香港岛妇女联会供图）

2月的香港，寒风冷雨不断，疫情愈演愈烈，压得这座城市喘不过气来。

“要把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，采取一切必要措施，确保香港市民的生命安全和身体健康，确保香港社会大局稳定。”不久前，中央表示将全力支持香港抗疫，极大振奋了香港各界抗击疫情的勇气和信心。连日来，各界人士纷纷行动起来，为抗击疫情捐钱捐物、出人出场地，汇聚起抗击疫情的强大动力。

截至发稿前，香港赛马会宣布拨1亿港元予“赛马会新冠肺炎紧急援助基金”，支援弱势社群；恒基兆业集团、香港富途证券分别宣布捐赠超过1000万港元支持香港抗疫工作；香港李嘉诚基金会将首批捐资3000万港元支持私家医院收治公立医院非染疫病人……

各方协助筹集物资

抗疫需资金也需物资。疫情暴发致检测需求大增，不仅核酸检测站大排长龙，连用于居家自测的快速抗原检测试剂盒也“一剂难求”。

“只要想到自己分装的快速检测包能够送到有需要的香港市民手中，就觉得心里暖暖的，非常有动力。”18日下午，在香港中联办的一间会议室内，身着防疫工作服的中联办职员庄飞龙与同事正分拆打包快速抗原检测试剂盒，两个一组装进信封，邮寄给有需要的香港市民，忙得满头大汗。近些天，由40名中联办职员组成的中联办抗疫义工队已分拆打包１万多套快速抗原检测试剂。“看到香港疫情这么严重，我们心里也很着急，就希望尽最大努力能够包快点、包多点，帮助更多香港市民。”庄飞龙说。

“20万份快速抗原自检盒、10万个N95口罩，这都是香港抗疫最需要的。”红杉资本中国基金的员工这些天一直忙于防疫抗疫物资的捐助。从寻找生产商、紧急采购、海关报关到跨境运输、抵港分送，任何环节都不能掉链子。在各方协助支持下，捐赠物资陆续抵港。港区全国政协委员、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏表示，在中央关心支持下，香港社会各界守望相助、共同努力，香港一定能够走出疫境！

为社区居民纾困解忧

疫情在社区暴发传播，给基层市民的生活造成巨大影响。为将抗疫物资分发到急需的市民手中，多个爱国爱港团体纷纷组织义工队。

成立于2020年2月的“全港社区抗疫连线”针对第五波疫情发起了“同心抗疫 关爱社区”行动，已获社会各界价值超过1.5亿港元的物资和善款。为了将物资及服务送进社区，“连线”在网络上大规模招募社区义工成立“抗疫爱心队”，参与处理后勤物资分配、包装、上门运送，到检测站协助人流管理及提供辅导与支持服务等。“连线”总召集人陈振彬表示，现时已有超过2000人报名，有信心可以凝聚社会力量，与义工群策群力，以迅速精准行动协助特区政府抗疫。

香港岛妇女联会走进多个养老院和街市，向老人、商贩等高危群体派发快速检测试剂盒和口罩。联会主席金铃表示，联会在会内会外发出的募集物资的呼吁得到了社会各界热心人士的积极响应，增强了大家共度时艰的信心和决心，“相信我们在一起，定能渡过难关，战胜疫情！”

感染者数量剧增，公立医院不堪重负，不少确诊者还滞留在家中，为社区带来扩散风险。特区政府多方寻觅社区隔离场所，得到香港商界的大力支持。信和集团、新鸿基地产、恒基兆业、新世界发展、太古地产、富豪国际酒店集团等香港地产及酒店业者皆表示，愿将旗下部分酒店等场所转作社区隔离设施。据不完全统计，商界承诺腾出用于社区的隔离的酒店房间已逾万间。信和集团主席黄志祥表示，很高兴商界能为香港抗疫尽一份力，“只要团结一致迎难而上，抗击疫情永不言弃，我们一定可以战胜疫情，让香港尽快回复正常秩序。”

英勇支援抗疫一线

疫情严峻，抗疫一线人手捉襟见肘。

为缓解救护车运力不足问题，政府特设“抗疫的士”专属车队，300多辆“抗疫的士”将免费接载确诊患者到指定诊所就医。

“我们收到不少司机查询，说想参加专属车队，想看看能做什么可以帮到香港。”香港的士司机从业员总会秘书长黄大海介绍，除了参加专属车队外，另有100辆的士将参与运送抗疫物资及接送医护人员往返医院。“所有人都将抗疫放在首位，希望可以齐心抗疫，让香港渡过难关。”黄大海说。

负责围封社区、疏导人流、追踪密切接触者等工作既需大量人手又需专业经验。紧要时刻，1000多名已退休的纪律部队人员自告奋勇担任义工，重返一线岗位。

“几十年的消防生涯，救伤助人本就是我的责任，入行当初就有心理准备，今次疫情虽然严峻，但相信做好充足的防护准备、保持身体状态，就不会有问题，家人都支持我。”已退休6年的消防义工队员刘绍光说，大家经过多年团队及体能训练，在应对各项高强度工作时会更有效率和经验，更何况不少人还经历过抗击非典。

“我为这些同事感到自豪，也很感谢市民的全力配合。”纪律部队义工服务队主席麦锦辉表示，无论是在职人员还是退休同事，都不计风险在前线参与抗疫行动，“希望所有人一齐撑住，努力度过最艰难的时刻！”

（本报香港2月20日电）