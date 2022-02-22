中国疫苗，始终以终结新冠大流行为使命

2月15日，两篇关于中国疫苗的最新重磅论文在《细胞》子刊和《柳叶刀》预印本网站上同日刊出。

一篇报告了我国自主研发的二代疫苗针对新冠病毒多种变异株的保护效力：二代疫苗可广谱中和多种变异株。

另一篇报告了智利国家卫生部在197.6万名儿童和青少年中进行的我国新冠疫苗的有效率研究：预防有症状感染的有效率达74.5%，预防重症或住院达90%以上。

两篇论文中基于科学研究的数据表明，中国疫苗对阻断新冠大流行已经起到了重要作用，并将持续对应对病毒变异发挥应有作用。

中国疫苗，经得起“实践检验”

截至2021年底，中国对外提供新冠疫苗20亿剂。这么多疫苗前往不同的国家和地区，对当地的疫情防控起到了怎样的作用？

为了得到确切答案，科技日报记者联系采访了国药集团中国生物、中国科兴、康希诺生物3个疫苗生产企业的相关负责人，寻求最直接的答案。

2021年5月3日，世界卫生组织公布对国药中生北京生物所新冠灭活疫苗的评估报告，认为该疫苗效力为78.1%，最高达90%，安全性良好。

世卫组织对国药中生疫苗的评价被一个又一个国家的真实世界研究数据证实：在斯里兰卡，国药疫苗的死亡保护率高达97.9%；在塞舌尔、在阿联酋、在蒙古国、在津巴布韦，这一数值均保持在96%以上；阿根廷的真实世界研究专门对需要重点保护的老年人群进行了统计，国药疫苗在60岁以上人群中，死亡保护率为84%。

“从目前的多国数据来看，疫苗对重症和死亡的预防有效率大多达到90%以上，有的地方接种疫苗后已经没有了死亡病例。”国药集团首席科学家、总工程师、中国生物董事长杨晓明表示，接种灭活疫苗对重症和死亡的保护非常明显。

“截至2月15日，科兴向巴西提供新冠疫苗（含半成品）超1.3亿剂，向智利提供超2600万剂。”中国科兴新闻发言人刘沛诚表示，一项在巴西开展的研究证实，75%以上的接种率成功遏制了病毒传播；智利的真实世界研究则证实科兴疫苗预防各年龄组成年人群住院和重症的有效率在90%左右；最新发布的智利6—16岁儿童人群真实世界保护效果研究发现，在奥密克戎肆虐的当下，科兴新冠病毒灭活疫苗对儿童能产生良好的保护作用。

《柳叶刀》日前发表了康希诺腺病毒载体疫苗的全球多中心Ⅲ期临床试验最终有效率和期中安全性分析结果。结果显示，接种1剂康希诺腺病毒载体新冠疫苗14天后，重症保护率为96%，且无一例与疫苗相关的严重不良反应发生。

一项更直观的比较还在论文发表的路上，但已经在世卫组织的学术会议上引起了广泛的关注。康希诺首席科学官朱涛表示，真实世界研究的顺利进行需要得到当地政府或者公益组织的支持才能获得全面翔实的数据，并不是每个国家都具备条件（包括数据采集条件、试验组织条件等）进行真实世界研究。

“智利政府组织了包括多款新冠疫苗的真实世界研究，更多的数据正在积累中。”朱涛表示，目前的数据显示，对住院、重症和死亡的有效率而言，不同的新冠疫苗均展现了很强的保护效力，值得一提的是，康希诺疫苗在智利的这项试验中重症保护率达到95%以上。

中国疫苗，经得起“变异挑战”

奥密克戎不是第一个变异的毒株，从阿尔法到德尔塔再到奥密克戎，每次新冠病毒的变异都会让疫苗研发者对新冠疫苗的有效性进行动态监测。

一年多以来，随着病毒的变异，疫苗针对不同变异病毒的保护率也在发生变化。例如，阿斯利康疫苗在获批前的Ⅲ期临床试验中显示疫苗有效率为90%以上，而当贝塔株出现后，其有效率下降至50%；再比如，有着85%疫苗覆盖率的以色列，在德尔塔株袭来后，仍被破防，感染和住院人数居高不下。

在之前的若干次新冠病毒变异中，中国疫苗都经受住了挑战。“所有的技术路线中，灭活疫苗是广谱的。”杨晓明打了一个形象的比方，病毒就像一只手，病毒关键蛋白就像不同的手指头，针对某一段序列设计的疫苗，就好像是针对其中的一个手指头设计的。当大拇指出现变异，那么只针对食指研制的疫苗就很可能保护力陡降，但灭活疫苗是全面的，针对全部手指头，哪一个变了都对保护力影响不大，能更有效对抗变异。

在新冠病毒过往的多次变化中，灭活疫苗在真实世界的表现均证实了这一点。

2022年1月20日，中国疾控中心周报上刊发了“新冠病毒灭活疫苗对德尔塔变异引起的症状、肺炎和严重疾病的有效性的真实世界研究”，通过对郑州感染者的分析，研究认为在完成灭活疫苗基础免疫的情况下，我国灭活疫苗应对德尔塔变异株在预防感染、轻症和重症方面的保护效力分别为51%、61%和82%。

“虽然中国由于早期干预新冠肺炎疫情并不严重，这项研究仍在确诊患者的密接人群中证实了疫苗在面对不同变异株时发挥的重要作用。”刘沛诚说。

以原始株为“蓝本”的灭活疫苗，经得起变异挑战，在对战多种变异株的实战中一直保持“火力不退”。

中国疫苗，果断迎战奥密克戎

病毒的变异始终未停。当奥密克戎变异株上的超多突变出现时，疫苗研发者更加警惕，也加紧了研发的步伐。国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣在2月19日的新闻发布会上表示，我国已经开展奥密克戎变异株疫苗研发，进展迅速。多种疫苗已经提交了临床试验申请资料，等待审批。相关部门已完成了针对奥密克戎的疫苗研发和评价指导原则，并采取点对点方式下发到疫苗研发企业，促进研发进程。

据介绍，国药集团中国生物去年12月初获得奥密克戎毒株，目前已开发两款针对奥密克戎的灭活疫苗，正在提交药监部门滚动审评。

“针对新变异株的灭活疫苗研发肯定比上次快。”杨晓明的比方举重若轻：现在车间、技术、团队都成熟了，就好像锅碗瓢盆油盐酱醋都全了，来个洋芋一切、一炒就出锅了。

虽然举重若轻，但从未卸下重担！“无论何种技术路线对奥密克戎变异病毒的保护力都下降明显”这一事实让中国的疫苗研发者积极寻求更多突破。

“疫苗研发要走一步看三步。”杨晓明说，不能被病毒的变异牵着走，现在要在安全可及的前提下，想着囊括所有变异或者预判可能的变异。基于此，国药启动了基因重组蛋白疫苗的研究，采用突变集成、三聚化融合的新技术，获得了可设计的广谱二代新冠疫苗。

朱涛也表示，康希诺依托腺病毒载体技术平台和mRNA技术平台的优势，一旦发现现有疫苗保护性下降，可以在最短时间拿出针对突变株的新疫苗。

中国疫苗，回应“全球覆盖”的迫切需求

新冠病毒席卷全球，让全世界的人有了相同而迫切的愿望：最短时间终止新冠大流行。

试想，如果全球70亿人短时间内全部完成有效疫苗的接种，将不会给病毒持续变异的机会，也就不会有病毒再变异、疫苗再升级的不断循环。

但是，70亿人完成接种，对疫苗的可及性提出了高要求。“可及性既包括数量可及，也包括成本可及。”杨晓明说，研发新冠疫苗最初就要考虑到这些，所以中国的疫苗做到安全性最好、储运条件最优，具备在最短时间内实现全覆盖、建立全民免疫屏障的疫苗条件，让全世界人民用得起、及时打得上。中国已向120多个国家和国际组织提供了超过20亿剂新冠疫苗，并通过合作生产的方式帮助多个国家实现新冠疫苗的当地生产。

为了终止新冠大流行，世卫组织提出今年年中完成70%人口接种新冠疫苗的目标。世卫组织负责人多次呼吁：要完成这一目标，全球目前的疫苗供应总体不足，弥合“免疫鸿沟”是当前国际疫苗合作的当务之急。