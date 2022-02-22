北京：16项辅助生殖技术项目纳入医保

为实施积极生育支持措施，门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需的辅助生殖技术项目将纳入北京市医保甲类报销范围。昨日，北京市医保局会同北京市卫生健康委、北京市人力社保局下发《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》（以下简称《通知》），对63项医疗服务价格项目进行规范调整，并明确基本医疗保险报销政策。北京青年报记者了解到，新政将于3月26日起正式实施，适用于本市公立医疗机构，非公立医保定点医疗机构参照执行。

53个项目统一定价

按照《通知》，北京此次共对公立医疗机构已开展的63项医疗服务价格项目进行了规范调整，其中对体外受精胚胎培养等53项辅助生殖技术项目进行了统一定价，基本涵盖了北京市公立医疗机构开展辅助生殖的常用技术；同时结合医疗机构、行业协会的专业建议，对皮下注射等10项现行医疗服务价格项目进行常态化调整。

此外，根据本市医疗技术发展和价格管理需要，在有替代项目可使用、不影响患者就医和临床使用的情况下，同步废止13项现行医疗服务价格项目，实现项目的“新陈代谢”。

16项辅助生殖技术可报销

“《通知》在规范调整63项医疗服务项目价格的同时，我们会同市人力社保局同步配套了医保及工伤报销政策。”市医保局相关负责人表示，为实施积极生育支持措施，通过组织专家论证，在费用可控、确保医保基金可承受的基础上，将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。

按照《通知》，宫腔内人工授精术项目每次的定价为1287元，医保报销为甲类、限门诊；胚胎移植术项目每次的定价为2300元，医保报销为甲类、限门诊；精子优选处理项目每次的定价为750元，医保报销为甲类、限门诊; 胚胎单基因病诊断项目每个胚胎的定价为5050元，医保报销为甲类、限门诊、限夫妻一方为单基因病患者或夫妻双方是同一单基因病的携带者，曾孕育或具有生育致畸、致残、致死的单基因病患儿高风险的夫妻等。

北京15家医院具有资质

将16项辅助生殖技术项目纳入医保报销，并不意味着去任何医院都可以进行报销。

市医保局相关负责人表示，目前本市具有辅助生殖资质的基本医疗保险定点医疗机构共15家，包括首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、中国医学科学院北京协和医院、北京大学第三医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京中医药大学东方医院、北京市海淀区妇幼保健院、解放军总医院第一医学中心、解放军总医院第六医学中心、解放军总医院第七医学中心、战略支援部队特色医学中心、空军特色医学中心、火箭军特色医学中心、北京家圆医院。“参保者在这15家医院内进行上述16项辅助生育项目的治疗时，方可纳入医保报销。”相关负责人说。

3月26日起新政将正式落地，有关部门将密切关注政策执行情况，加大监督力度，保障群众合法权益。