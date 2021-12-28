中华医学会第二十九次全国医学影像技术学学术大会在重庆召开

为进一步开展学术交流与合作，全面促进我国影像技术专业人员临床技术水平的提高，向我国影像技术及相关行业从业人员提供丰富、高质量的国内外影像技术专业培训及学术交流机会，由中华医学会、中华医学会影像技术分会主办的第二十九届中华医学会影像技术学学术大会于12月23日至26日在重庆召开。

据了解，本次学术大会旨在通过广泛交流与学习，进一步提高医学影像技术专业人员及与医学影像相关的医务工作者、科研人员、大专院校教师和学生的医学影像技术能力水平、科研水平、教学水平和管理水平。

在12月24日的开幕式上，中华医学会影像技术分会主任委员李真林表示：“随着人工智能、5G、互联网在医学影像中的广泛运用，医学影像技术获得突飞猛进的发展。但随着设备增多，人才短缺、行业知晓度低、直接准入缺失、二级学科科学合理设置不足等问题逐渐凸显，已成为影像技术人员广泛关注和亟待解决的难题。”他提出，期盼全体影像技术专家积极参与影像检查规范指南的制定，参与影像同质化培训，并通过走基层不断推动国家卫健委要求的影像检查结果互认。

中华医学会副秘书长王大方认为，经过多年的探索发展，特别是新冠肺炎疫情发生以来，我国影像技术领域发生了巨大变化。影像技术专业人员利用5G远程扫描技术、人工智能等信息化手段完成系列技术创新，为抗击新冠肺炎疫情做出了巨大贡献。他表示：“医学影像技术使医生的眼睛更明亮、诊断更准确、治疗更精准。在影像技术引导下的介入治疗，不仅提高了医生诊断治疗水平，也给患者带来了极大便利。”

人民网战略委员会委员、人民健康董事长万世成表示，医学影像技术的高质量发展，对于实现我国区域医疗资源共享、提升基层医疗机构服务能力、推进分级诊疗具有重要作用。今后，人民健康以及人民好医生客户端将一如既往地为医学影像技术提供各类服务支撑。

本次学术大会开幕式由重庆医科大学附属第一医院放射科副主任吕发金和四川大学华西医院副主任技师唐鹤菡主持，会上推荐展示了2021人民好医生（影像技术）推荐展示名单，《中国医疗设备杂志》影像技术专刊也正式发布。