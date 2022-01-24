君乐宝乳业战略入股皇氏来思尔乳业 发力华南西南市场

1月22日，君乐宝乳业集团与皇氏集团的战略合作签约仪式在石家庄举行。皇氏集团邀请君乐宝乳业战略入股皇氏来思尔乳业，以来思尔为纽带，双方将在养殖、育种、加工、研发、精细化管理等多个领域加深交流与合作。君乐宝董事长兼总裁魏立华、皇氏集团董事长兼总裁黄嘉棣、皇氏来思尔乳业总经理马万平等参加签约仪式。

基于多年深耕酸奶产业积累的研发实力、生产运营优势，君乐宝酸奶近几年逆势增长，低温酸奶市场占有率居全国第三位。皇氏集团是南方地区重要乳企，市场覆盖广西、云南、湖南、贵州等地。皇氏来思尔是西南市场重要的全产业链乳制品企业，由皇氏集团控股，公司在菌种研发、应用等方面具有独特优势。此次三方以皇氏来思尔为纽带，创新了共赢的战略合作模式，在当下中国乳业激烈的竞争环境中尤为可贵。

签约仪式上，魏立华表示，君乐宝和皇氏集团一南一北，是中国低温乳制品行业重要的推动者、参与者，来思尔是西南乳制品市场的佼佼者。未来三方将会在产品创新、菌种研发、规模化养殖、精细化管理、市场渠道及生产等方面开展深入合作，共同推动乳制品行业的技术创新及产品高品质、可持续的发展。

皇氏集团董事长黄嘉棣表示，皇氏集团经过多年的发展，乳品板块已形成牧草种植、奶水牛及荷斯坦奶牛养殖、乳品研发、生产、销售完整的产业链，集团未来将专注于水牛奶相关产业链的构建。本次皇氏集团邀请君乐宝成为皇氏来思尔战略股东，希望能借助君乐宝的力量，帮助皇氏来思尔继续保持高速成长。同时，皇氏集团和君乐宝乳业将以皇氏来思尔为纽带，在养殖、育种、加工、研发、精细化管理等多个领域加深交流和合作。

皇氏来思尔乳业总经理马万平表示，来思尔一直打造高原特色乳制品全产业生态链，来思尔注重研发与团队合作，过去十年，在包括皇氏集团在内的股东支持和团队的努力下，公司取得了高速发展。未来，来思尔将会在各个方面与君乐宝开展更加深入的合作，共同开拓西南市场，发力全国，为中国奶业发展出一份力，更好回报股东与员工。

产业协同是合作发展的基础。此次君乐宝战略入股来思尔，将会产生强有力的协同效应，助力君乐宝进一步扩大酸奶产业优势，增加西南地区优质原奶供应，增强研发实力，拓展西南、华南市场，推动企业规模在坚实稳固的基础上快速发展。对于皇氏集团而言，通过邀请君乐宝战略入股皇氏来思尔，将为皇氏来思尔公司特色乳品走出西南、迈向全国打下坚实基础，为打造百亿级皇氏的奋斗目标加油赋能。