北京现有两个中风险地区

打赢疫情防控阻击战

昨天下午，北京市第270场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者从现场了解到，1月20日0时至16时，本市新增5例本土新冠肺炎确诊病例，其中3例为此前通报的核酸检测阳性者诊断为确诊病例，另外两例分别位于丰台和房山，相关部门已第一时间开展处置措施。近两日房山区和丰台区新增的确诊病例所从事的工作均与冷链行业相关。根据市疾控中心通报，昨天起，丰台区玉泉营街道万柳园小区和房山区长阳镇北广阳城大街8号升级为中风险地区。

1月19日0时至18时，本市新增5例本土核酸检测阳性者，4人为同一单位冷库装卸工，另一人为同住密接，一同从事冷库装卸工作。其中核酸检测阳性者1、2住房山区长阳镇北广阳城大街8号单位宿舍，核酸检测阳性者3、4、5现住丰台区万柳园社区。

在昨日的发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报，1月20日0时至16时，本市新增5例本土新冠肺炎确诊病例，其中3例为1月19日通报的核酸检测阳性者诊断为确诊病例，普通型2例，轻型1例。庞星火介绍了其中2人的相关情况。确诊病例1：现住房山区长阳镇北广阳城大街8号单位宿舍，冷库管理员，为1月19日通报的核酸检测阳性者1和2的密切接触者，曾共用同一卫生间。自述无出京史，1月17日晚出现咽痛症状，在房山区长阳绿地北京万民百汇大药房购买快克和三九感冒颗粒，服药后症状有所缓解，未就医。1月19日核酸检测结果为阳性。1月20日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2现住丰台区玉泉营街道宜兰园一区，日常批发经营速冻食品，工作单位地址为某公司西南郊冷库一楼大厅，距1月19日通报的核酸检测阳性者3、4、5的工作冷库不足500米，曾与三人在单位附近华兴饭店就餐。自述无出京史，1月19日出现发热症状，自行前往核酸采样点进行核酸检测，当日核酸检测结果异常，市疾控中心复核为阳性，检测出德尔塔变异株特异性突变位点，1月20日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

庞星火透露，相关人员均已转至定点医院隔离治疗，目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对所涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

会上，庞星火通报风险等级调整情况。截至2022年1月20日16时，丰台区玉泉营街道万柳园小区近14天累计报告3例本土确诊病例；房山区长阳镇北广阳城大街8号近14天累计报告3例本土确诊病例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将丰台区玉泉营街道万柳园小区和房山区长阳镇北广阳城大街8号定为中风险地区。她透露，截至目前，北京市的中风险地区只有这两个，全市其他区均为低风险地区。

据庞星火介绍，1月20日，市疾控中心对1月19日本市通报的核酸检测阳性者1进行全基因组测序，结果显示为德尔塔变异株（AY.30进化分支），与本市1月18日通报的核酸检测阳性者病毒序列完全一致，属于同一传播链。

重点

房山区

三例核酸阳性者工作场所和宿舍内有28件阳性样本

在昨天的发布会上，房山区委常委、常务副区长吕晨飞通报该区疫情处置情况。据介绍，房山区第一时间管控风险点位，组织3000余名工作人员连夜奔赴抗疫一线，坚持人、物、环境同检，全面开展核酸检测，迅速开展流调溯源，对风险点位采样检测后全部实施消杀，对冷库存放货物全部封存。

吕晨飞透露，截至1月20日14时，共排查此次疫情的密接者124人，均已管控，核酸检测结果均为阴性，已全部集中隔离。排查次密接者119人，其中118人在房山区集中管控，一人横转外区，其中51人核酸结果已出为阴性，其余结果待出。在市大数据专班支持下，经过“电子围栏”大数据排查，发现此次疫情相关人员信息5482条，通过连夜开展敲门行动，已核实并落位管控在房山区的人员3170名。截至1月20日14时，核酸检测人数7548人，已出结果4056人都为阴性，其余检测结果待报；采集涉疫冷库环境及物表样本2951件，其中在三例核酸检测阳性者的工作场所和宿舍内的采样结果中有28件为阳性，其余结果均为阴性。

吕晨飞介绍，房山区全面加强重点人群、重点行业排查管控。加强重点人群排查方面，连夜对“十类”重点人群进行全面排查检查，依计划顺次开展核酸检测。重点对区内冷库进行全面筛查，已对2159名冷库从业人员进行全员核酸检测，“目前2107人检测结果已出为阴性，52人结果待报”。加强专用运输行业排查，截至1月20日14时，对区内冷藏保鲜运输企业的1356名从业人员进行了全员核酸检测，“目前已出结果484人均为阴性，其余结果待报”。

此外，房山区加强冷链食品流向排查。第一时间摸排冷链食品进货渠道和流向，对涉疫冷库中流通的货品信息转至相关部门和属地落实管控，“下一步，我们将全力做好流调、封控、检测、隔离、保供和疫苗接种等各项工作，坚决打好这次疫情防控阻击战”。

丰台区

宜兰园一区2号楼被封控 果品公司仓库提升为封控区

在昨日的发布会上，丰台区人民政府副区长薄澜介绍，1月20日，丰台区新增一名新冠肺炎确诊病例，该病例1月19日自行前往万兴家居广场采样点采集核酸，当日核酸结果为阳性。该病例情况为：男，65岁，在西南郊冷库一楼大厅工作，经营速冻食品，批发为主，网络下单支付，市场物流车配送。与其爱人同住丰台区宜兰园一区2号楼2门。截至昨日发布会时，丰台区已有确诊病例4例，均已转运至定点医院。

薄澜在发布会上还介绍了丰台区疫情处置工作开展情况。她提到，丰台立即深入开展流调排查管控，继续开展已报告病例在京轨迹流调，截至1月20日14时，涉及丰台区密切接触者已全部落实隔离管控措施、核酸检测。对确诊病例涉及点位开展环境及人员核酸检测。同时，根据疫情变化形势及时调整管控区域。经综合研判上述4人行踪轨迹，一方面强化万柳园小区周边区域管控措施，将果品公司仓库提升调整为封控区，将万柳园小区其他区域、西南郊冷库、郑王坟141号院划进管控区。另一方面，迅速划定宜兰园一区风险区域：将宜兰园一区2号楼划定为封控区，将宜兰园一区其他区域划定为管控区。通过社区微信工作群、张贴公告等方式告知居民管控措施，做好居民宣传工作。“截至目前，相关区域各项工作平稳有序”。

在防控区域人员核酸检测工作安排方面，她介绍，1月20日凌晨丰台区已启动宜兰园一区全员核酸检测。针对市场领域相关点位第二轮环境检测，结果均为阴性。同时，做好封控管控区域居民日常生活和防疫物资保障。组织下沉干部、社区民警等，做好现场秩序维持和封控区内人员生活保障，根据封控区、管控区内的独居老人、行动不便等群体分布情况，开展针对性服务。全区目前已储备口罩、防护服等各类防护物资，可以满足防护物资需求。

下一步，丰台区将继续做好疫情后续处置工作，强化风险人员排查管控工作力度。依托“双流调”工作机制，对密切接触者及次密接人员第一时间核查落位并落实管控措施。加强封控区、管控区所有人员健康监测，严控疫情进一步传播隐患。

目前，确诊病例行程轨迹已经公布，薄澜表示，与其轨迹有同时空交集的市民，请立即向居住地所在社区、属地疾控部门报告，积极配合落实相关管控措施。此外，请于近期曾去过位于丰台区南三环西路的西南郊冷库和玉泉营果品公司冷库的市民主动向居住地社区进行报备，积极配合核酸检测等疫情防控措施。

市市场监管局

进口冷链食品从业人员

需持3日内核酸阴性证明上岗

在昨日的发布会上，北京市市场监督管理局食品安全总监，北京市检验检测认证中心党委书记、主任郎志强通报本市强化进口冷链食品防疫管控的相关措施。其中，本市开展进口冷链食品“人、物、环境”同防，严格进口冷链食品从业人员准入管理。目前本市有进口冷链食品从业人员约3.37万人，均要求持规定时限内的核酸检测阴性证明方可上岗。实施进口冷链食品从业人员持新冠肺炎疫苗全程接种记录上岗制度，对符合加强免疫接种条件的从业人员及时组织接种第三针疫苗。2022年以来，累计核酸检测进口冷链食品从业人员及共同居住者13.42万人次。

同时，本市持续做好进口冷链食品、包装、生产经营环境预警监测。各区对进口冷链食品及包装每周开展抽样核酸检测，对农贸市场、食品生产企业、中央厨房、集体用餐配送单位、酒吧、单位食堂要求每7天开展一次环境核酸检测；对餐馆、超市等食品经营单位要求每30天开展一次环境核酸检测。2022年以来，累计核酸检测各类食品及包装7.26万件、食品相关生产经营环境56.6万件。

本市还严格落实进口冷链食品管控措施，持续落实进口冷链食品“三专、三证、四不”管理要求，对进口冷链食品实行专用通道进货、专区存放、专区销售，不得与其他食品混放贮存和销售；对无检验检疫合格证明、无核酸检测证明、无消毒证明、无追溯信息的进口冷链食品，一律不予生产加工和上市销售。按照“谁拆包、谁消毒”的原则做好预防性消毒工作，做到“不消毒、不入库”，“不验核酸、不入库”。同时，持续推广应用“北京冷链”追溯平台，2022年以来，已流通进口冷链食品2.39万批次，共计6万余吨。

在执法检查方面，本市持续对农贸市场、食品生产单位、食品经营单位、餐饮单位等进口冷链食品相关业态开展督导检查。2022年以来，已出动执法人员11.79万人次，检查市场主体19.05万家次，对发现的问题加大公示通报力度，发挥警示震慑效应。

郎志强强调，下一步，本市将进一步加密市场领域常态化核酸检测。本市进口冷链食品从业人员由持7日内核酸检测阴性证明上岗调整为持3日内核酸检测阴性证明方可上岗。对进口冷链食品从业人员共同居住者核酸检测频次由每30天检测一次调整为每15天检测一次。餐饮单位（含酒吧、食堂），食品生产单位，超市、便利店等食品经营单位，美容美发场所从业人员由持14日内核酸检测阴性证明上岗调整为持10日内核酸检测阴性证明方可上岗。通过强化监测预警力度，切实提升疫情风险“早发现”能力。

此外，本市还将组织开展全市进口冷链食品全链条、全覆盖大检查。严查全市进口冷链食品生产经营单位和冷库疫情防控措施落实情况，严禁采购、使用、存放来源不明、资质不齐、未经检测的进口冷链食品。对发现的国产、进口冷链食品混放混卖，进口冷链水产品冒充国产销售，进口冷链食品检测证明与货物批次不符等问题，将依法从严从重、顶格查处。对因不遵守进口冷链食品防控要求造成疫情传播或引发重大疫情传播风险的，依法移交公安机关追究刑事责任。

本组文/本报记者 蒋若静 武文娟 李泽伟