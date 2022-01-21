学生午休“躺睡”工程 应有刚性考核机制

四川省人大代表、成都中医药大学附属医院眼科主任医师李翔近日提出，希望尽快发起中小学午休“躺睡”工程，有条件的中小学将学生在课桌上趴着午睡改为躺平午睡，以充分保证中小学生午休质量，减少趴睡患病概率。

研究表明，过于疲劳的人午睡之后，学习效率能够高出平均水平13%。这是因为经过前期高强度的脑力劳动，通过午休的缓冲可以消除疲劳，为更好地集中精力学习创造条件。良好的休息可以提高学习效率，达到事半功倍的效果。反之，很多孩子的学习效果不佳，就是没有做到学习与休息有机结合，长期疲劳学习不仅效果不好，也容易滋生厌学情绪。

较长时间以来，学习负担过重透支了不少学生的休息时间，导致未成年人睡眠时间整体上不足。去年3月，中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》显示，95.5%的小学生、90.8%的初中生和84.1%的高中生的睡眠时长未达标。为了有效保护未成人权益，更好助推“双减”政策落地，2021年4月，教育部办公厅印发了《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，明确要求小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时，有条件的地方和学校，应该保障学生必要的午休时间。

午休并非新生事物，而是延续了多年的做法，只是各地在执行上存在不小的差异。一般而言，高质量的午睡在30分钟最为合宜，这也是大多数地方通行的做法。从现实来看，保障午休的时间并不难，但孩子趴在桌上睡觉的既有做法一时难以改变。究其原因，一是大家对趴着睡觉的危害性认识不足，改变的主观能动性还不强。从专业看，学生趴着午睡会对眼球造成压力，长此以往，容易诱发眼部疾病，另外，不健康的睡姿也会影响血液循环，对身体其他部位带来伤害。

二是缺乏刚性的考核机制，外部约束的推动力不强。从一些地方的试点来看，让孩子趴着午睡改为躺平午睡，实现的难度并不高，可以“有条件利用条件，无条件创造条件”。比如第一批试点“午休课”的学校包括杭州的新华实验小学、德胜小学和永正实验学校等，这些学校要么把一些没有投入使用的教室变成学生们的午睡室，要么因地制宜在教室空地上铺上垫子方便孩子睡觉，还有的定制多功能午睡床，或购置很舒适的睡枕等。当然，还可以修建更多的宿舍，甚至可以把空闲的教师寝室利用起来，解决“硬件不足”的困境。

从目前的情况看，短期内要改变学生趴着午睡并不容易。教育部“睡眠令”明确了“做什么”，但对如何做还缺乏考核与约束机制，柔性有余而刚性不足。尤其是午睡的要求尚处于提倡阶段，其间的弹性空间过大，让学校自主做出较大的改观并不容易。

当务之急，应在认识到趴睡危害性的基础上，尽快把躺平午睡纳入议事日程，规划好时间表和路线图。一方面应当制定科学合理的指南，比如时间、场地等条件要求，让午睡有章可循。另一方面，应辅以相应的保障机制，比如加入监督检查和绩效评估，在更高层面，可以将其纳入未成年人保护的范畴，让中小学午休“躺睡”工程早日落地。