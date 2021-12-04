两大中心落户伊利现代智慧健康谷 打造产业发展的创新高地和人才平台 

由内蒙古自治区计量测试研究院与伊利集团联合共建的“国家乳制品产业计量测试中心”以及由伊利集团联合中国乳协、中国奶协共同成立的“乳业职业培训与认证中心”同时落户伊利现代智慧健康谷。12月3日，两大中心揭牌仪式在伊利全球人才发展中心举行。

国家乳制品产业计量测试中心是继国家乳业技术创新中心之后，又一落户健康谷的国家级技术类研究中心，建成后将为整个乳品行业搭建产业计量公共平台，实现乳制品上下游产业及相关产业计量知识资源共享，为全产业链提供“全溯源链、全产业链、全寿命周期、前瞻性”的计量测试服务，促进乳制品产业健康可持续发展。目前，该中心设有产业创新科研、公共技术服务和业务发展管理三大模块，重点研究乳制品产业的关键共性技术、精细化管理和质效管控，同时，解决现存瓶颈问题，为行业高质量发展提供计量支撑和有力保障。

乳业职业培训与认证中心是落户健康谷的人才培训平台，今后，该中心将充分借助健康谷丰富的技术资源、管理资源等，赋能产业链上下游企业，开展乳业职业技能培训与认证工作，突破乳品行业技术与人才瓶颈，培训认证高质量产业技能人才，为国家储备丰富的乳业职业人才。

据了解，伊利现代智慧健康谷以建设乳业产业集群和构建产城融合新发展格局为发展目标，实现生态、经济与社会的高质量发展，项目成功实施将进一步提升内蒙古自治区和呼和浩特市在全球乳业行业的竞争力和影响力，全面助力奶业振兴、乡村振兴。

中国乳制品工业协会原理事长、国际乳联名誉主席宋昆冈表示，两大中心落户后，将大力提升伊利现代智慧健康谷在乳品技术研究和人才培养领域的实力，同时，对助力奶业振兴、促进行业发展具有深远意义。