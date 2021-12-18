越秀辉山：推进奶源基地数字化转型 打造智慧牧场

近日，越秀集团重组辉山乳业后成立的新公司越秀辉山正式成立。

越秀辉山总经理韩春辉介绍，辉山乳业于2010年引进了一批娟姗奶牛，坚持开展牛群优化工作，建设国内大规模的娟姗牛繁育基地，并依托娟姗奶源开发研制出众多新产品。如今的越秀辉山拥有40万亩高效饲草饲料种植基地，60万吨加工产能的饲料生产基地，78座现代化自营牧场，以及近13万头纯种进口奶牛、4座现代化乳制品加工基地。下一步，越秀辉山将进一步整合奶源供应链，全面推进奶源基地数字化转型，打造数字农业、智慧牧场，加速奶业升级进程，保障消费者舌尖上的新鲜。

越秀辉山董事长林辉新表示，随着越秀辉山的正式启动运营，辉山奶粉也将迈入到“品牌驱动”的新阶段，将继续找准自身发展定位，充分利用良好的产业基础、品牌积淀和品质传承，做大做强奶粉业务，大力实施品牌驱动战略，推动产业链供应链融合发展，努力实现“区域领先、全国突破，奶源自有、品质更优”的乳制品企业的愿景，为奶业振兴和健康中国战略的实施贡献力量。

越秀集团相关负责人表示，越秀辉山将以2025年实现销售收入过百亿为经营目标，全力推动核心业务的发展。成立后的越秀辉山将继续积极优化奶牛养殖业态，加强奶源规模化管控，在延续辉山乳业过去全产业链经营模式的同时，持续优化奶源布局，强化品质管控，加大创新力度。越秀集团重组辉山乳业，标志着越秀集团食品板块将迎来新援，进一步夯实乳业板块的发展基础。辉山乳业与越秀集团的联动，促进了辉山乳业品牌实力进一步提升。