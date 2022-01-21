冬吃萝卜身体好？其实真正的原因是这个！

我国自古就有“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开处方”的说法，这几天晚餐，家里就炖上了萝卜排骨汤，下班后从寒风瑟瑟中哆嗦着回家，喝一碗实在惬意。

不过，为何总有冬天要吃萝卜的说法呢？萝卜到底有什么特别吗？冬天吃萝卜真的有特别的好处？我们就来聊聊冬吃萝卜。

胡萝卜和萝卜，不是一家子

说起萝卜，就不得不提胡萝卜。这俩就相差一个字，大家都会把它们当作一家子。不过你知道吗？胡萝卜和萝卜可不是同家族的，胡萝卜其实并不能算是“萝卜”。

萝卜的种植历史非常长，四千年前的埃及和两千年前的中国就有记载了。我国现在种植的萝卜品种大约有2000多种，常见的有樱桃萝卜、红萝卜、青萝卜、白萝卜、心里美萝卜等等，都是萝卜家族的成员。

如果你仔细看会发现，它们都是十字花科的蔬菜。但是，胡萝卜却是伞形科胡萝卜属的成员。这两个科在植物学分类上相差可远了。所以，胡萝卜可并不是萝卜哦。

萝卜水分大、膳食纤维高、热量低

但跟其他蔬菜相比没有特别之处

萝卜的吃法有很多，如生吃、凉拌、熬汤、做泡菜等等，每一种做法都很美味，也都有一帮吃货钟爱。很多人都说萝卜好，营养价值高，是不是真的如此呢？

根据美国农业部的食物营养数据库显示，每100克白萝卜中，三大营养素的数据分别是：糖分是1.86克，蛋白质0.68克，脂肪含量0.1克；膳食纤维含量1.6克，维生素C14.8毫克。

从营养数据分析来看，作为一种食用蔬菜，萝卜的营养特点主要是：

1.含水量高、热量低：萝卜的含水量在90%以上，每100克含量大概20千卡左右。冬天天气干燥，多吃水分含量高的食物，对于补充身体所需的水分还是有好处的。

2.膳食纤维含量高：萝卜中含有大量的膳食纤维，能增加饱腹感，再加上萝卜中含有芥子油，可以促进肠蠕动，有助于通便。

3.维生素含量还算丰富，也含有多种微量元素：比如萝卜的维生素C含量属于中等水平，多吃萝卜对于获得维生素C也是有好处的。不过，从营养成分分析来看，萝卜的这些营养在蔬菜中也不算突出。

比如，每100克青椒中的维生素C含量都在60毫克以上，每100克豌豆中的膳食纤维也比萝卜丰富不少。

总的来说，萝卜可以作为一种给人类提供多种多样营养来源的蔬菜，但是它也没有什么特别过人之处。

冬天吃萝卜赛过小人参？

其实是因为以前冬天蔬菜少

民间有很多关于萝卜的健康传说，比如有人说萝卜是“小人参”，“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方”“萝卜上市，医生没事”等等。萝卜真的有这么神奇的作用吗？

冬天吃萝卜好，这些说法之所以盛行，我觉得一个重要的原因是——过去冬天的蔬菜少，萝卜作为一种非常抗寒的蔬菜，也是人们冬天能吃到的少数几种蔬菜之一。在古时候，漫长的冬天里能吃到新鲜的萝卜，对于人们补充营养，尤其是维生素C还是有很大帮助的。所以，那个时候人们都会觉得冬天吃萝卜好。

不过，到了现代，随着食品科技的发展，尤其是冷链、果蔬储存和果蔬种植技术的进步，我们一年四季都可以吃到各种各样的蔬菜水果了，萝卜的作用也就并没有那么神奇了。

实际上，萝卜虽然有自己的营养优点，但它并没有什么特殊的成分，萝卜所含的营养成分在很多水果和蔬菜中都有，也很常见，吃其他果蔬也完全可以获得。

而且，如果真的生病了，单纯靠吃萝卜提供的几种营养物质是不能达到治疗效果的。

真正治疗疾病还是需要诊断和对症、对病因的有效治疗，这样才能不延误病情，保证身体的健康。

萝卜中有抗癌因子？

在人体上还没充分证实

科学家也从萝卜中发现了一些可能的健康成分。比如，最近几年，很多媒体报道都会提到一种抗癌因子——萝卜硫素、芥子油苷等。

有研究发现，这些物质有“抗氧化”“抗癌”作用，但大多都是在细胞和动物实验中发现的，在人体上却并没有充足的证据，认为对人体有效、能抗癌实在为时过早。

总的来说，从目前的研究证据来看，萝卜虽然好吃，但是真的没有什么特别的保健作用，大家还是不要太迷信了，生病了还是要及时看医生。

当然，如果喜欢吃萝卜，我还是支持的。毕竟，营养健康的基本理念在于膳食多样化和均衡营养。作为一种蔬菜，萝卜也可以丰富我们的食谱，对于增加食物多样化、平衡膳食还是有好处的。

文/阮光锋（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）