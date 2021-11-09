第四次亮相进博会 蒙牛展现中国乳业科技创新新力量

第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）开幕，作为中国乳业的代表，蒙牛携手新西兰雅士利国际、澳大利亚贝拉米、丹麦Arla，为外界展示了多品类的世界品质乳品，体现了中国乳业科技创新的新力量和对外开放的新水平。

进博会作为全球优质企业共享中国发展红利的重要平台，正在充分体现国内龙头企业的行业影响力、国际化能力和创新能力。在进博会现场，蒙牛500多平米的展区，彰显出中国乳业正深度融入全球乳业价值链。

贝拉米、瑞哺恩、朵拉小羊、爱氏晨曦等产品背后，是蒙牛完善的全球奶源布局和不断提升的创新水平。在澳洲、新西兰等国家地区，以及国内30多个奶源基地，蒙牛引入了国际先进牧场管理经验，通过奶牛研究院、智慧牧场、爱养牛平台、牧场SOP技术标准体系、牧场质量安全管理体系五项创新，推动超60项养殖技术革新，全部牧场100%实现规模化、集约化、标准化、挤奶机械化、TMR精准饲养、青贮覆盖、一体化技术服务、动物福利推广，持续打造高品质奶源。

目前，蒙牛乳品已全面实现生鲜乳菌落总数（CFU/mL）50万内占比提升至99.8%、10万内占比96.98%，体细胞数（个/mL）40万内占比提升至99.55%，平均蛋白质含量在3.3%以上，脂肪含量在3.8%以上。

连续举办了四届的进博会，同样成为了展示优质企业的科技创新力的重要平台。蒙牛作为中国乳业领军企业，通过持续完善“从牧草到奶杯”的全产业链质量管理体系和全链条智慧质量建设，实现“奶牛养殖、产品研发、生产制造、质量管控、终端销售”各环节的智能化升级，并推动中国乳业不断提升数智化水平。

此次参展的奶粉、奶酪等多种优质乳品，显示了蒙牛在建设数字奶源智慧管理平台、透明高效的智能工厂、远程在线管理的物联网平台、一键追溯系统、实验室LIMS系统等成果。近些年来，蒙牛引领了全产业链自动化与信息化、智能制造集成化的建设和革新，建立了从供应商（含牧场）到消费者全产业链的26个业务模块，93个质量管理要素的4Q质量管理体系。

在世博会这样的舞台，蒙牛与合作伙伴一道，不仅讲好了中国乳业故事，也与世界分享了中国乳业的科技创新实力。

在进博会拉开帷幕之前，蒙牛参与的“奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术”，荣获了国家科学技术进步奖二等奖。作为龙头企业，蒙牛长期坚持投身乳业关键技术研发与创新，引领中国乳业不断取得新突破。通过进博会，蒙牛在全球消费者面前充分展现了中国乳业在打造世界级品质上的努力，也展示了蒙牛汇聚全球乳业资源不断提升中国乳业对外开放水平的决心。