第四届全球乳业合作论坛在上海举办

11月6日，作为第四届进博会在乳业领域的重要配套活动，由中国食品土畜进出口商会主办，蒙牛集团、妙可蓝多共同承办的第四届全球乳业合作论坛在国家会展中心（上海）举办。来自国内外知名乳制品企业与行业专家共聚一堂，探讨全球乳业发展新形势。值得注意的是，本届论坛以发展迅速的奶酪行业为主题展开，并重点探讨了中国奶酪产业助推全球乳业可持续发展等议题。

蒙牛总裁、妙可蓝多董事长卢敏放。受访者供图

“中国的奶业振兴将在2025年全面达成，接下来要完善我们的产品结构，做强奶酪等干乳制品。用通俗的话讲，要从喝牛奶转向吃牛奶，这也是一个巨大的变化，而这种变化可能给未来中国的产业链，乃至全球的产业链，都产生了非常深刻的影响。”蒙牛总裁、妙可蓝多董事长卢敏放表示，期待与各位同行紧密携手，为促进人与自然和谐共生，为守护人类和地球的共同健康做出更大的贡献。

妙可蓝多创始人、CEO柴琇。受访者供图

妙可蓝多创始人、CEO柴琇表示，希望通过这场全球瞩目的国际贸易盛会，通过开放、融合、创新的战略思维，来更好地阐释如何打造属于具有中国特色的奶酪品牌与奶酪产品，为全球奶酪的发展贡献“中国力量”。

据介绍，作为本届进博会期间乳制品行业的论坛，全球乳业合作论坛坚持以专业化、国际化、高品质的方针，为乳制品行业打造畅通、高效、务实的信息交流及商业合作平台。本届论坛继续作为第四届中国国际进口博览会配套活动，通过推进开放交流以及“走出去”和“引进来”，将资源、市场、品牌等优势有效结合，支持国内外乳制品行业在更大范围、更高层次上开展合作，致力于满足中国消费者对安全、优质、实惠及多样化乳制品的需求，为促进乳制品贸易的健康可持续发展做出贡献。