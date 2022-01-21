北京疫情呈多点散发，市民如何有效做好自我防护？

制图：孙红丽

人民网北京1月21日电 （记者孙红丽）据北京市卫健委官网消息，在1月20日下午举行的北京市第270场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火就疫情多点散发的情况下，市民如何有效做好自我防护回答记者提问。

庞星火表示，北京疫情呈多点散发，奥密克戎变异株和德尔塔变异株并存，做好个人防护是阻断疫情的有效手段。

在此提醒广大市民朋友，要尽量避免网购、代购境外及国内有病例报告地区的冷链食品。如需购买，应到具备合法经营资质的正规市场或商超选购，进口冷链食品可通过扫描“北京冷链”追溯码查看产品检测检验和追溯信息。采购时要做好正确佩戴口罩、保持手卫生等个人防护，避免直接接触冷链食品。

预包装进口冷链食品建议对外包装进行更换或清洗消毒。加工时要生熟分开，烧熟煮透，注意清洁双手，避免用手触摸眼、口、鼻，注意厨房通风、清洁消毒。就餐提倡分餐制。

如有身体不适，及时按规定就医，不要自行购药服药。