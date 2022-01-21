“新一代轻量化方舱医院 ”项目在京启动

1月21日下午，国家工信部和卫健委“自然灾害防治技术装备工程化攻关专项”一ー“新一代轻量化方舱式医疗救治系统”科研项目启动会，在中船海神医疗科技有限公司召开。

据悉，海神公司研制的“智能化可移动式多功能方舱医院”，2020年布署到高原边防造福军民。此次由该公司牵头，联合国内多家知名科研院所，共同打造我国应急医学救援装备领域的利器，并形成国家标准。

据专家介绍，此项目创新性提出了应急杂交手术室概念，核心医疗设备完全实现国产化。该系统将由3类42型方舱组成，采用“轻量化、标准化、模块化、智能化、机动化”的设计理念，应用碳纤维等新型复合材料，采用“六面体一体成形”加工工艺，较传统方舱减重50％以上，并融合5G、物联网和机器人等先进技术，通过方舱模块灵活组配，实现覆盖全科全要素救治保障功能，可在飞机、列车、船舶等交通工具上装载运行，并远程投送和快速部暑。未来100张床位的全要素方舱医院，可在18小时内迅速展开、10小时内快速撤收，能够满足“自然灾害救援、传染病防控、战时批量伤员救治、核生化急救和国际人道主义救援”等五种场景需求。

启动会上，评审专家组对项目方案进行了全面系统的论证和评议，一致认为该项目设计理念先进、技术创新领先、应用场景多样，实现了医学技术与工程制造技术的深度融合，具有开创性和引领性，将为新冠疫情防控、应对重大自然灾害提供又一装备利器。