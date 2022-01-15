近期多起疫情为何隐匿传播时间较长？国家卫健委揭秘

人民网北京1月15日电 （记者张文婷）近期国内多起聚集性疫情都存在隐匿传播时间较长的情况。对于这一共性问题，在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华给出了答案。

他分析，出现上述情况，一方面由于境外疫情输入压力增大，疫情输入方式和途径多样化；另一方面，与我国人群疫苗接种率高（完成全程接种的达到86.58%）、感染后有的没有症状、有的出现症状比较晚、症状相对较轻这几种情况有关系。

“这是因为病毒感染人体以后，体内的免疫屏障就要行动起来，特别是接种了疫苗以后，疫苗刺激机体产生的体液免疫和细胞免疫就要行动起来，阻止外来物种在体内繁殖扩散，免疫屏障成功了，就没有症状，或者是症状很轻。一旦免疫屏障没有阻止成功，让病毒赢了，它突破了免疫屏障，在体内扩散繁殖，引起的组织器官功能障碍，这时候就表现有症状了。”他说道。

数据显示，截止到1月14日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗292898.1万剂次，其中3-17岁的人群接种已经达到47710.8万剂次，疫苗接种总人数达到126369.1万人，覆盖全国总人口的89.63%，完成全程接种的是122058.4万人，占全国总人口的86.58%。

贺青华呼吁，希望大家能够充分认识到疫苗接种对于个体保护和疫情防控的重要作用，积极主动、尽快、尽早地接种疫苗，特别是加强针的接种。下一步，国家卫生健康委将继续指导各地科学规范、安全有序地开展疫苗接种，切实保障好大家的健康权益。